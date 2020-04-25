清酒導師試行網上教學 疫情下生意大減8成半 副刊版 2020/04/25 分享： 新冠肺炎疫情持續了數月，再加上限聚令的頒布，令餐飲業首當其衝。從事葡萄酒及清酒教育的陳銘基（Micky）直言其生意下跌8成半，也因此早前試行網上教學，讓學員多一個選擇。同時，也讓從事有關的餐飲業前綫人 ... 欄名 : 防疫訊 相關文章 擬在網上推入門課程吸客 今日 擬在網上推入門課程吸客 最新專欄文章 更多 藝人廚藝大晒冷 黎諾懿黃智賢烘焙競技 今日 藝人廚藝大晒冷 黎諾懿黃智賢烘焙競技 擬在網上推入門課程吸客 今日 擬在網上推入門課程吸客 英國疫境下人間有情 送飯熊Bear Bear Show每天上演 2020/04/24 英國疫境下人間有情 送飯熊Bear Bear Show每天上演 梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金 2020/04/22 梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 2020/04/22 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 疫情 香港 新冠肺炎疫情 無薪假 限聚令 葡萄酒 Zoom 清酒 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入