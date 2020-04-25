清酒導師試行網上教學 疫情下生意大減8成半

新冠肺炎疫情持續了數月，再加上限聚令的頒布，令餐飲業首當其衝。從事葡萄酒及清酒教育的陳銘基（Micky）直言其生意下跌8成半，也因此早前試行網上教學，讓學員多一個選擇。同時，也讓從事有關的餐飲業前綫人

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