疫情成照妖鏡 老千股無分中美 評．析．天下版 2020/04/25 分享： 新冠肺炎疫情重創美國經濟之際，投資界關注美國上市公司收入大減，分析員持續下調美企盈利預測之際，卻有大量美國公司試圖發瘟疫財，胡亂吹噓參與生產、出售病毒試劑及研發疫苗。至今已有23家美企因發表失實資料， ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 港滙勢強 為港股樓市墊底 2020/04/24 港滙勢強 為港股樓市墊底 交易講場 - 石油ETF風險超預期 亂局須正視 2020/04/23 石油ETF風險超預期 亂局須正視 交易講場 - 期油捲完美風暴 防信貸危機重燃 2020/04/22 期油捲完美風暴 防信貸危機重燃 交易講場 - 騰訊500元成共識 ATM主導港股轉型 2020/04/21 騰訊500元成共識 ATM主導港股轉型 交易講場 - 利好政策出台 內險股疫下有轉機？ 2020/04/20 利好政策出台 內險股疫下有轉機？ 疫情 新冠肺炎 中國概念股 經濟 中國 美國 買入 醫藥股 中國市場 會計 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入