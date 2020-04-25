疫情成照妖鏡 老千股無分中美

新冠肺炎疫情重創美國經濟之際，投資界關注美國上市公司收入大減，分析員持續下調美企盈利預測之際，卻有大量美國公司試圖發瘟疫財，胡亂吹噓參與生產、出售病毒試劑及研發疫苗。至今已有23家美企因發表失實資料，

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