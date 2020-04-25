後疫情復甦之路 中國是助力非阻力

鑑於大多數國家的隔離舉措，讓消費和生產活動不得不按下「暫停鍵」，COVID-19引發較2008年更為慘烈的全球經濟衰退已成定局。

08危機中美聯手 加快全球復甦

美國和歐洲的經濟都將因應對舉措緩慢和混亂，而損失慘重，而且看起來很多國家將不可能很快從這場衰退中恢復過來。我們為這場疫情導致的危機所付出的代價，已經遠超2008年，美國正在動用超乎想像的量化寬鬆和大規模財政刺激政策來應對正在來臨的經濟衰退，但全球的衰退依然不可阻止。

就算未來數月COVID-19將被制服，多數經濟體已經付出的代價也將驚人。一些國家的政府許諾將為家庭、企業和金融機構承擔一部分代價以阻止經濟的崩潰，但他們現有的公共債務水平，並不允許那些不惜代價的行為。即使他們能做到更多，為挽救這場危機的冒險行為，仍會為日後更為漫長的經濟蕭條埋下種子。

更糟糕的是，COVID-19疫情讓多數國家選擇了彼此封閉，有些甚至相互指摘，而不是攜手應對共同的挑戰。回望2008年的全球危機，沒有中美密切聯手，以及中國及時推出經濟增長的大規模刺激計劃，世界經濟的復甦還將假以時日。

中美合作時代終結 削疫後復元力

但這一次，很不幸，中美兩國合作應對全球危機的時代已經結束，國際合作在這次疫情大危機中顯得非常不夠。甚至有人評論，美國在這次疫情中的表現也未能通過全球領導力的測試。這次疫情也加劇了中美的緊張關係。在中國疫情爆發的初期，美國政界的一些人開始污名化中國。《福布斯》雜誌甚至斷言，危機之後，沒有人願意繼續維持全球供應鏈過度依賴中國的現狀。

這些狹隘的行動於COVID-19疫情在全球蔓延之後變得具有諷刺意味，而且在很大程度上削弱了全球主要經濟體合作應對危機的意願和能力。那些孤立中國或「減少對中國依賴是解決全球危機」的斷言過於短視，沒有看到中國是全球危機解決方案的重要參與者和制定者。

而指COVID-19疫情會加速全球供應鏈脫離中國，也很難讓人信服，因為中國擁有發達的製造和配套能力。事實上，過去10年，有大量的低端製造業投資轉移到中國的鄰近國家，但這並沒有削弱中國在全球供應鏈中的地位，而是讓中國更快地在複雜技術供應鏈上，佔據愈來愈重要的地位置。如過去生產服裝、鞋子和組裝電子產品的長三角和廣東地區，現在已經成為很多高科技產品的研發和生產中心。

後沙士17年 華轉向內需驅動

即使區域化和多樣化的供應鏈有助降低其脆弱性，但事實是，中國在電子產品、汽車製造、機械設備和裝備製造等領域，都擁有成本和效率的絕對領先優勢，在可預見的未來很難被撼動。

更何況自2003年的SARS危機以來的17年，隨着中國更多依靠「國內需求」驅動經濟增長，全球對中國的經濟依賴不是下降了，而是在持續增加，已悄悄超過中國對全球經濟的依賴。相信COVID-19疫情與其說會讓全球減少對中國的經濟依賴，不如說將再次強化這種依賴。

現在的局面很清楚，盡管中國在1至2月遭遇COVID-19疫情的巨大衝擊，但由於控制得力，她仍會是最可能在全球衰退中，把握機會實現快速恢復和持續增長的國家，且全球對中國的經濟依賴不可能因疫情而減少。

中國的機會來自於其更早地控制了疫情這一事實。盡管武漢在年初對疫情處置不當，但中國政府隨後決定封城武漢，並在全國實施的阻隔政策非常有效，為中國在全球疫情蔓延之前，有效控制疫情贏得了寶貴時間。

歐美抗疫陷困 中國已7成復常

不可否認，全面自我隔離政策也幾乎使中國經濟「停擺」一個月，預計一季度的GDP可能下降8至10%，但從2月中旬開始，中國在為復工復產而努力，以確保供應鏈的穩定和經濟活動恢復正常。當下，歐美還在為疫情蔓延忙得焦頭爛額的時候，保守估計，中國7至8成以上的經濟活動已恢復正常。這使中國在時間上避開因歐美市場的恐慌而導致的股市動盪。時間上佔優和穩健的金融，使得政府可以更加從容確保經濟活動和供應鏈恢復到正常狀態。

到目前為止，即使中國政府正在為經濟恢復而支付更多的補貼和減免稅收，也幾乎沒有改變其財政赤字佔GDP不到3%的事實。鑑於隔離舉措阻礙了經濟運轉，因此這次跟2008年全球危機時的應對舉措不同，中國政府明確表示以就業和經濟恢復為優先選項，而未必急於再實施超大規模投資刺激的計劃。

中國當然可以提出新的投資計劃並放寬數年來嚴格執行的購房限制，以刺激國內更大的需求，但前提是這樣做確有必要。事實上，疫情對中國業已確定的基建計劃（包括建設特高壓電網、智慧能源和城際高速鐵路網項目和以5G、AI、工業互聯網和物聯網為代表的新型基礎設施）影響有限。這意味中國很可能在致力修復受疫情干擾的經濟活動的同時，會加快已有投資計劃的執行。

中國續擴開放 市場巨大添吸引

值得關注的是，中國在建設信息數字化和智能化的基礎設施項目上雄心勃勃，目的是在未來數年確保中國在5G、大數據、人工智能、物聯網和工業互聯網領域站到全球領先的地位。事實是，中國是推動全球數字經濟和人工智能發展的主要力量。中國的技術發展，只會強化中國在全球技術價值鏈上的融合趨勢，而不是相反。認識到這一點非常重要，因此「美國優先」和對中國技術脫鈎，也不會減慢中國與全球之間的技術流動。

在全球化遭遇逆流之時，中國領導人把中國未來的經濟發展更多地與開放市場相聯繫。這理念順應了全球化並將加深中國與全球經濟的深度融合。將中國進一步融入全球經濟而不是相反，將創造更多的全球貿易、投資和增長。COVID-19的全球衝擊顯示出抵制全球化的思維，多麼短視和不合時宜。簡言之，全球經濟，特別是發達經濟體，要在COVID-19疫情的嚴重衝擊和經濟衰退中復甦，中國仍是一個重要的幫手。COVID-19疫情不會改變中國正在加快開放服務業，並成為發達經濟和新興市場國家出口目的地的事實，但會讓這個巨大的市場開放變得更為迫切和更具吸引力。

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▲ COVID-19疫情與其說會讓全球減少對中國的經濟依賴，不如說將再次強化這種依賴。（法新社圖片）