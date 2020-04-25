港防控見效 檢疫監察幕後功臣

至今為止，香港在應對新冠肺炎疫情的努力大致取得成功。最近幾家主要國際媒體都對此有一定的肯定，他們尤其對社會整體也願意接受一系列的社交距離措施印象深刻。

14萬人要隔離 Vs 1700檢疫單位

老實說，沒有一個政府能對突如其來的疫情作充分準備。無可避免有些市民對香港政府表現會有較多的批評，特別是對入境旅客的政策。

首個針對湖北旅客的入境限制措施在一月底實施，之後限制逐步收緊，到今天只有香港居民及由內地、澳門和台灣入境並在近期沒有去過海外國家或地區的人士可以入境，而所有入境人士也要接受強制檢疫。

我聽到社會上有幾項質疑，例如為甚麼我們不把所有入境人士安排到指定檢疫設施？為何不對這些接受檢疫人士加以更嚴格的監控？為甚麼不對每個入境人士進行病毒測試？

這些都是合理的問題。

要求大多數入境人士在家隔離的原因很簡單：政府沒有足夠地方安置所有人士。自2月4日以來，約有14萬人要接受隔離，也即是分分鐘在一個時段有上萬或更多的人同時被隔離。

我們有約1,700個未入伙的公屋及借用的度假營等單位作指定檢疫設施，另外亦正在增加3,600個單位。換句話說，接受檢疫人士無可避免需在家隔離。

居家隔離難免 數百人力助追蹤

人們未必留意政府對接受檢疫人士進行的檢視和監察工作。早在一月下旬，政府已要求物流及供應鏈多元技術研發中心解決這些問題。

在二月初，他們日以繼夜在農曆新年假期也要工作，人手製作了首500個電子手環並設計了當中的監察系統。在之後的數星期，他們與其他初創企業及技術研究員一起改善手環設計並提高產量，還推出分享實時位置的手機應用程式。

這些手帶和手機應用程式可讓在來到入境口岸管制站的人士使用，而監察工作則由數百名現職和退休公務員在幾個臨時中心負責。

該系統尤其是在啟動初期的表現並不完美，有些人被發現違反檢疫措施，及後加入了不同部門以協助抽查工作，而大多數要接受檢疫人士也負責任地遵守規則。

監察系統可否做得更嚴密？當然可以，但這會涉及嚴重的私隱問題。其中一項關鍵要求是系統不能收集使用者的個人資料或獲取其手機內的信息。

至於應否向每位入境人士進行病毒測試，政府首先關注到由高風險地區來港人士。為避免病毒傳播，進行病毒採集測試的地方要有一定空間，讓現場的人士可以保持一定距離。現時每日抵港人數約數百人，因此可以對所有由機場抵港人士進行病毒檢測，陸路抵港人士可在家居檢疫期間收集病毒檢測樣本。

無論政府部門或初創企業也為實施隔離檢疫、監視系統等方面做了大量工作，雖然這可能被大家忽視了。確診個案追蹤方面也涉及大量工作，據我所知現時的工作由人手進行，聽聞市場上有企業正研究一套更先進及私隱度高的系統。而所有這些工作和措施在阻截病毒擴散方面都發揮了重要作用。

以上的工作和措施再加上日常社區每位市民的努力，包括保持社交距離、學校停課、戴口罩等，我們可以明白為何香港的防疫表現不錯。

官民齊努力 逐步寬限仍須謹慎

現在最大的問題是接下來我們該怎麼做？

市民期望休憩設施、食肆、學校、辦公室等，可盡快復工、復課、回復正常。我們需要專家建議在接下來的數星期及之後該如何做。若新增確診數目保持低水平，我們可考慮逐步放寬這些限制。

但要到海外旅遊卻未必如此。若海外疫情仍然嚴峻，我們就需要保持嚴格控制，例如隔離要求等措施。這可能意味着除非有疫苗面世，否則，我們或難以完全恢復正常營業和運作。

對於很多行業、企業和個人旅遊來說，這些都是壞消息。但試想想若沒有政府部門、私人企業、民間團體、義工團隊和整個社會的努力，尤其是當中那些往往不被注意到的付出與努力，情況可以變得很糟糕。

▲ 香港在應對新冠肺炎疫情的努力大致取得成功，市民期望盡快復工、復課，回復正常。（資料圖片）