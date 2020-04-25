大數據分析對比 港抗疫勝紐約

踏入四月中，中國的「新冠狀肺炎病毒」疫情逐漸受控，不過在地球另一方的美國，疫情卻每況愈下。截至香港時間4月24日下午5時，美國確診個案多達869,172宗，當中死亡人數為49,963人，是全球之冠。

近日網絡分享了一張圖片，列出中國香港及美國紐約市在疫情期間的統計數字。在今天網絡世界，「數據是皇者」（Data is King），社會科學家認為利用大數據分析，可解釋社會不少突發現象，使他們的研究工作事半功倍。有見及此，筆者亦嘗試簡單地從數據中，淺談一下香港與紐約兩大城市防疫工作的成績。從圖中的數據我們不難得出以下的觀察（observations）：

人口相近 紐約確診率遠超港

（1）根據更新資料，紐約市是美國受疫情影響最嚴重的城市，直至4月24日下午5時為止，確診案例超越145,855宗，佔全美國的六分之一，當中16,388患者死亡，死亡人數約全美的三分一。另外，據報道近期由於「新冠肺炎」死亡人數眾多，紐約市內停屍間不勝負荷，市政府在「哈特島」（Hart Island）公墓掘坑，埋葬患者屍體，每周次數平均多達125具，比平常高出五倍之多，情況令人慘不忍睹。（此觀察與附表中第⑦及⑧項相關。）

（2）紐約市是全世界經濟最發達的城市，超越香港。雖然香港與紐約市的人口差不多，兩者分別為745萬及839萬人，但紐約市的「本地生產總值」（GDP）與香港相比超過4.5倍之多，分別為1.7萬億美元（2018年）及3,729億美元（2019年）。令人費解的是既然紐約市經濟乃全球之冠，為甚麼它的抗疫表現遠遜香港呢？（此觀察與附表第①及③項相關。）

（3）從圖中數據推測，旅遊是香港及紐約市的重點產業，兩地去年同樣接待約6,500百萬遊客。外來人士是「新冠肺炎」傳播的源頭之一，因此自疫情爆發以來，世界各地陸續封城鎖關避免引入病毒，香港及紐約市也不敢怠慢。旅客的數字是兩地人囗的八倍左右，因此兩地政府的封關決定是科學化的。（此觀察與附表第①及④項相關。）

（4）美國總統特朗普為了掩飾其混亂的抗疫政策，多次公開表態，斥責中國抗疫失職，四處輸出病毒，禍及全球。然而，觀乎中國疫情重災區武漢市與香港相隔919公里，而與美國紐約市則12,033公里，但香港的新冠肺炎確診率只是紐約市的1%而已，而死亡率的比例更只是0.05%。（此觀察與附表第⑤、⑦及⑧項相關。）

（5）從另一角度看中國對美國疫情的影響。香港及紐約市去年的遊客中分別地有5,100萬及110萬人次來自中國內地，分別佔市總遊客量的78%及0.002%。由此可見，中國外來傳入美國的感染率微乎其微。（此觀察與附表第④及⑤項相關。）

數據分析質量 須適時全面

綜合上述觀察，筆者可以帶出以下結論：香港政府在抗疫工作上表現出色，成績比紐約市顯著，且中國的疫情對全球「新冠病毒」傳播影響沒有傳說中那麼大。

除了上述結論，筆者旨在以是次案例顯示出數據分析的能力，它對於解釋社會突發事件的確很有幫助。然而，在進行數據分析時，用者必須注意數據質量，包括（1）數據的「適時性」：例如上述分析的數據源於4月14日，但疫情每天在急劇變化，所以當天的結果可能已不適用於今天；（2）數據的「全面性」：因為是次分析只集中在八項統計數據，數量偏少，若然有更多項的話，分析結果可能會更全面，例如那些地方（醫院或地鐵）較高危；及（3）數據的「覆蓋範圍」：八項統計數據主要覆蓋經濟及人口，範圍狹窄，例如缺乏醫療數據（如確診者是否長期病患人士）等等。不然的話，分析便不能達到其預設目的。