紐約州感染人數 為確診10倍？ 國際版 2020/04/25 分享： 在美國疫情重災區的紐約州，州政府調查顯示州內感染人口或多達14%，遠高於目前確診數字。 紐約州州長科莫公布調查結果，顯示州內各處接受測試的3,000人當中，13.9%人體內有曾經感染新型冠狀病毒迹象。配 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 特倡注射消毒液抗疫 醫生警告：小量可致命 今日 特倡注射消毒液抗疫 醫生警告：小量可致命 日本東北7區 促五一勿跨縣外出 今日 日本東北7區 促五一勿跨縣外出 最新專欄文章 更多 亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐 2020/04/24 亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐 疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？ 2020/04/23 疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？ 洛杉磯感染人數 超確診55倍？ 2020/04/22 洛杉磯感染人數 超確診55倍？ 美為何要增產採集棒？ 2020/04/21 美為何要增產採集棒？ 美每日檢測量 倡擴至70萬人 2020/04/20 美每日檢測量 倡擴至70萬人 疫情 新冠肺炎 美國 肺炎 冠狀病毒 人口 紐約 紐約州 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入