紐約州感染人數 為確診10倍？

在美國疫情重災區的紐約州，州政府調查顯示州內感染人口或多達14%，遠高於目前確診數字。

紐約州州長科莫公布調查結果，顯示州內各處接受測試的3,000人當中，13.9%人體內有曾經感染新型冠狀病毒迹象。配

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