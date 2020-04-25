油價加快減慢不公 政府應大力斧正

國際油價大跌，但本港車用燃油價格未同步下調，反而車用石油氣價卻大幅降價，車主為之氣憤，令人再關注油公司長期以來對汽油價「加快減慢」問題。港府須提高油價透明度，並檢討現行油站地招標政策，才有望令油價下調。

汽油價減幅小 追不上原油大跌

紐約期油周一首現負油價，之後反彈至每桶17美元。事實上，國際油價由年初至今累跌75%，但本港汽油零售價同期僅跌7.8%。機電工程署因應國際石油氣價格大跌，日前宣布專用石油氣加氣站下月的車用石油氣上限價格，下調每公升0.98元，減幅約3成。社會輿論紛指油公司加快減慢，並質疑其合謀定價。

油公司解釋，本地車用燃油均是進口成品油，與國際原油不同。車用燃油須計及煉油、運輸、地價、行政費、推廣費和人工等營運成本，故當國際原油價格下跌，只代表油公司的部分成本下降，故燃油價減幅比國際油價小。

雖然香港主要從新加坡進口成品油，但本港車用燃油價格卻高於新加坡。據環境局資料顯示，去年初本地汽油零售價比新加坡離岸價高約5元，到今年2月相差9元，期間國際油價卻持續向下。

城大能源與環境政策研究中心總監鍾兆偉指，在除稅後，本港燃油價格包括地租、運輸及其他營運成本，而新加坡用地的地租百分比與本港相若，但除稅後香港油價卻比新加坡貴25%，質疑當中差價是否全屬運費。他認為國際油價持續低迷，本地燃油價格至少仍有12%下調空間。

披露成本結構 阻暴利魚肉市民

油價貴、加快減慢問題再被關注，除了油公司檢討定價及考量與港人共度時艱外，港府有兩件事可做。首先，增加油價透明度。方法一是引入新對手，透過競爭來促進油價下調，但港府之前做過，效果並不顯著。方法二是參考金管局定期公布綜合利率，反映銀行資金成本的做法，制定油價綜合指數，甚至要求油公司披露進口成品油價格，讓市民知道油公司的成本結構，從而評估油價是否過貴？油公司有否牟取暴利？

另外，汽油作為公共運輸的戰略物資，牽涉民生，有必要維持在合理價格水平。競爭事務委員會2017年在報告中指，油價貴跟油站地皮招標、油庫成本有關，因本港缺地，要在理想地段起加油站須付出高昂費用。地政總署數據顯示，每年招標的每幅油站地皮平均地價，由2016年1.71億元增至去年5.32億元，增幅2.1倍。港府有必要檢討現行價高者得的招標政策，可否採用專用石油氣加氣站免地價批地方式，從而換取規管油價的權力？

只要政府肯下定決心改變現行一些機制，讓油公司以合理價格為市民提供燃油，從而減輕公共運輸的經營成本，亦可減低市民怨氣。

責任編輯：劉婉雯