食店關門，工廠復工但沒有新單，中國社會擔心的是大規模失業問題。於是，最近關鍵詞是：保就業。

在淘寶工作的朋友，發了一張習近平視察直播設備的新聞圖，附一張宣傳件，上寫：手機變成了新農具，數據變成了新農資。最醒神一句是：跟着村播幹，月入要過萬！

疫情令原本已發展不俗的直播賣貨，變得更理所當然，據統計數據，它還有助保就業，因為人人都可輕易搞起直播賣貨了，自己開店就業有工開。今年二月份的數字，淘寶直播商家數量環比增長了近七倍。現在流行的是兩種形式，一種叫淘小舖，是更為簡便操作的手機應用，所謂一鍵創業，幫店主打通直播、下單、物流及結帳各種基本需求。另一種是主要針對小村農產品銷售的村播。

這陣子看到特別多淘寶這方面的消息，有些還帶有慈善公益性質（如助傷殘人士開店，有扶窮意識），當然是他們的市場推廣，不過同時，疫情間由於多了看各種直播賣貨平台，甚至真的試下幫襯，所以發覺這種小農小店式的村播賣貨，確實已見規模，而且真的有生意。

「賣淘寶致富」這宣傳，早幾年就常在各鄉下小村中看到。那時基本上仍只是村民合力開淘寶店，方法是把村中的收成集中起來（譬如茶葉、山核桃等），經他們自己的淘寶店銷賣，由物流站統一發貨。

而最新看到的，則更為個體化。不用集中了，因為開直播店太方便，於是出現的銷售方式，是每家每口，把自己的雞、鴨、豬、羊、魚、蝦、笋乾、茶葉，在手機前以直播視頻方式推廣介紹。你甚至可以在同時進行的彈屏中，詢問貨品詳情。譬如「要隻小一點的雞可以了，後面第二隻拿前來看一下」。對個體小農而言，確是場不小的革命。