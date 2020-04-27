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孕婦可以吃餅乾作正餐嗎？

副刊版 2020/04/27

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有孕婦問：「早前經常出現孕吐，倒是吃點餅乾可紓緩不適，你看我買的幾乎統統都是餅乾。」

我看她的購物車裏有威化餅、梳打餅、麥芽酥，各有至少兩三包；我回應道：「對！乾身的食物如餅乾、多士，有助紓緩想吐的感覺，尤其可選純味餅乾如克力架、瑪利餅、水餅、梳打餅、米餅等；相反太油膩的如曲奇餅、消化餅，容易令人感覺膩滯，或會有反效果。」

她吞吞吐吐說：「雖然我也知道一定不好……但，我偶爾可吃餅乾代替正餐嗎？」

我解釋說：「懷孕期間，孕吐的感覺的確令人食慾大減，甚至整體熱量攝取不足，所以我們都鼓勵孕婦不妨選自己喜歡的食物；若想餅乾作正餐，最好都配合一杯低脂牛奶、加鈣豆漿或低脂乳酪，而且一日不宜多於一餐以餅乾作正餐，以免營養欠均衡。」

我再補充說道：「當然亦要留意選擇合適的餅乾……」

她再問：「鹹餅乾會較甜餅乾為佳嗎？」

餅乾雖然乾身，但無論鹹味或甜味餅乾，都可能暗藏高脂陷阱，因為餅乾的製作過程中會加入油份，令其質感鬆化並增添味道，所以愈鬆化的餅乾如消化餅、威化餅等，當中的脂肪含量愈高。

另外，食品製造商大多會採用棕櫚油，因其成本較低之餘，亦可延長食品的保存期，可是卻增加了餅乾的飽和脂肪；同時，棕櫚油本身屬植物油，需經過氫化過程，令其由液體狀態轉化成固體，當中會產生反式脂肪，反式脂肪與飽和脂肪同屬壞脂肪。

選購餅乾時，我們可留意包裝上的營養標籤，根據食物安全中心指引，每100克食物中，若總脂肪高於20克屬高脂；若發現總脂肪超標，同時飽和脂肪佔總脂肪多於一半的話，這款餅乾只宜淺嘗，不宜多選，甚至代替正餐。

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

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