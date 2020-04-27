中央加強「法」力 堵泛民奪權

雖然新冠疫情還未淡去，中央與泛民已擺開陣勢再戰，雙方手段及重點各有不同。泛民現時焦點放在9月立法會選舉，透過奪取議席過半數，實行「以點破面」，癱瘓政府、脅逼中央；中央則憑着手執憲法、《基本法》，加強「法」力，對反對派「四面包圍」，以法止暴、以法制亂。

泛民現時精力全放在9月立法會選舉搶位，位置就是權力，反對派在立法會還未過半數，已可拖延內會主席選舉半年，令立會幾近停擺，若能在立會過半數，那量變可帶來質變。

泛民戰略重點 鎖定立會35+

多次替泛民策劃選舉工程、儼如反對派「國師」的戴耀廷形容，泛民若在立法會過半數，等於擁有「大殺傷力的憲制武器」，可否決財政預算案，可與反修例運動連結，如特赦被捕者、責問警暴、重啟政改等。公民黨黨魁楊岳橋更具體提出，泛民若在立會過半數，特首林鄭月娥必須在10月施政報告回應五大訴求，否則他們會否決所有政府法案，包括財政預算案等，財政預算案被立會否決，特首需解散立會，如補選後立會依然否決預算案，特首必須辭職。

戴耀廷形容，現時機會「千載難逢、稍瞬即逝」，按他推算泛民在地區直選35席有望搶佔22席，功能組別35席搶得15席，共得37席，超過立會半數。

泛民將戰略重點鎖定在立法會選舉，因選戰目標及日期明確，有利凝聚內部團結、鼓動支持者、爭取外國聲援。反對派內部派系複雜，泛民雖是反對派內的主流派，但本土派實力膨脹，有野心要在立法會議席上分取更多議席，不讓泛民主流派專美，另勇武派崛起，傾向用武力挑戰政權，不願跟從泛民主流政黨指揮。泛民主流派提出「立會奪權大計」，可借此統合反對派內不同山頭、遏制異議聲音。

泛民圖立會奪權 助爭特首大位

對外，反對派借助立會選舉宣傳，可再次動員黃絲選民，且勝選可以激動人心，鞏固黃絲選民的忠誠；亦是拉攏西方力量的契機，讓西方政府及輿論藉監察立會選舉，為泛民撑腰，對抗北京。

除奪取立法控制權，立法會選舉對泛民的另一重要意義，是乘勢搶佔香港最重要的行政主導大權，攻佔明年底選委會改選，繼而推出反對派人選搶奪2022年3月特首選舉大位，完成整個奪權行動。

既然泛民以立會選舉為重要「突破點」，中央便要防止泛民在立會過半數，更要制止泛民整個奪權計劃，保障國家安全和核心利益。中央的優勢是擁有對香港主權和監督權的法理基礎，可「以法止亂」。

中央在年初調整了對港事務的領導層及架構，委派兩位曾任地方省市一把手的、具有豐富鬥爭經驗的大員，即全國政協秘書長夏寶龍兼掌港澳辦主任，駱惠寧任中聯辦主任。經兩個多月部署，中央自4月中起開啟連串反制泛民行動。

京4月中啟連串行動 反制泛民

先是港澳辦、中聯辦《兩辦》同日發聲明，指摘反對派議員濫用權力阻撓立法會內會主席選舉，癱瘓立法機關運作，是「政治攬炒」，尤其主持選舉的郭榮鏗「有違宣誓誓言」，和觸犯「公職人員行為失當」罪，即可被取消議員資格（俗稱DQ），以及被追究刑責；繼而以觸犯非法集會等罪，拘捕黎智英、李柱銘、李卓人等15名泛名頭面人物；然後是港府更換4名問責局長，在選舉、公務員、民政等範疇，強化作戰能力。

中央力保國家安全 以法制亂

其後，港澳辦再一日內發三聲明，其一，表明港澳辦、中聯辦有權代表中央監督香港，並點名批評黎智英、黃之鋒、李柱銘、郭榮鏗乞求外國非法干預香港事務，將香港變成獨立或半獨立；其二，支持警方拘捕黎智英等人，批評西方無視法治；其三，再次狠批郭榮鏗。

中央的反擊有一個共通點，就是具體落實中央依據《基本法》對港擁有的權力，強化有關「法」力。

有關中央對港的法理權力，近日一個例子可充分說明。對兩辦月中發聲明譴責郭榮鏗，泛民認為內會選主席是香港內部事務，兩辦違反《基本法》22條的「中央各部門不得干預香港特區自行管理事務」，泛民試圖引領公眾相信兩辦違反基本法，並營造中央無權干預香港事務、香港按《基本法》擁有「自治」等印象。

但泛民對香港自治的想像力經常超出《基本法》所賦予的：《基本法》給予香港的並非「自治」，而是「一國兩制、高度自治」，香港能保留本身一制，有一個大前提，就是在「一國」的大傘之下；按《基本法》12條香港自治是「高度自治」，即有高度限制，而且香港「直轄於中央人民政府」。

曾鈺成撰文 《基本法》容中央發聲

立法會前主席曾鈺成近日撰文就解釋得十分清楚。他指，中央按《基本法》不只擁有香港的國防、外交權，還直接管理香港多項事務，如任命行政長官和主要官員、解釋和修改《基本法》、決定香港立法會制定的法律是否符合《基本法》等；至於譴責郭榮鏗的法理基礎，在於立法會的立法權力，是全國人大通過《基本法》賦予的，任何人故意干擾立法會正常運作，就是阻撓中央授予的立法權在香港正當行使。若中央擔憂《基本法》的規定不能落實，「一國兩制」變形走樣，甚至國家主權、安全和發展利益受到威脅，便會干預，中央授權專責處理香港事務的兩辦亦會發聲。

因此，中央要的不只是「發聲」，更是強化「法」力，採取行動。駱惠寧月中在香港「全民國家安全教育日」發言，就說得很白，將香港問題定位為國家安全問題，他指「港獨」、「黑暴」等激進暴力犯罪行為，已成為侵蝕法治的「蟻穴」，可摧毁國家安全這道「大壩」；要堵塞蟻穴，就要「在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下工夫，該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行」。

基本法如金剛箍 官員可念咒

外界猜測這是為基本法23條本地立法開路，但中央要做的相信並不只此，例如若能激活、執行本港已有打擊煽動、顛覆或分裂國家等行為的法例，可遏制恐怖主義式暴力、港獨等行為。又如激活有關立會議員宣誓規定，便可對郭榮鏗DQ、追究失職，而且特首、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官等就職時按《基本法》104條，亦必須依法宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區，只要嚴格執行誓言監督，那反對派縱然搶得這些職位，中央都有尚方寶劍，以違反誓言將其DQ。

在強化「法」力下，就有望阻截泛民對中央的挑戰，因泛民要奪權，一些行為就打着擦邊球，以「道德高地」包裝去挑戰法律底綫，經不起法律的敲問，若進而搞港獨，就更可能違反港法、違反《基本法》。那麼，泛民縱是大鬧天宮的孫悟空，《基本法》便是他頭上的金剛箍，而中央官員就是唸咒的唐僧。

過去，中央在實施一國兩制時「隻眼開隻眼閉」，不強硬執行《基本法》賦予中央的權力，讓香港有更多空間發揮，現在中央覺得部分港人大力推動港獨，損害中央的國家安全和領土完整等核心利益，且在美國刻意圍堵、打壓中國之時，「勾結」美國勢力，可能成為促使國家崩潰的蟻穴，中央絕不能接受，因而要全面行使《基本法》權力，以法止暴、以法制亂。

這場戰爭還剛開打，9月選舉只是其中一場較重要戰役。

▲ 泛民既以立會選舉為重要「突破點」，中央便要防止泛民在立會過半數，制止泛民整個奪權計劃，保障國家安全。圖為日前被「兩辦」點名批評的立法會議員郭榮鏗。（資料圖片）