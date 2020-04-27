慎防黑天鵝 買期油ETF先三思

原油價格大幅下滑，部分有意博油價反彈的投資者，會趁機買入相關的金融產品，例如原油期貨交易所買賣基金（ETF）。該產品價格同時受相關原油期貨指數的走勢，以及期貨ETF的複雜運作所影響，投資者應衡量自己的風險和經驗，再作投資決定。

了解產品特性 審視自身承受力

原油期貨ETF是一種被動型投資工具，主要透過投資於原油期貨合約，以追蹤指定的原油期貨指數。一旦原油期貨ETF所追蹤的期貨合約價格跌至負數，理論上有關ETF的資產淨值也可以跌至零，令投資者蒙受重大損失。

投資者必須留意，在目前油價大幅波動的情況下，投資風險不低，投資於原油期貨ETF更需要面對期貨ETF運作上的風險。

轉倉遠期合約 ETF淨值可跌至零

為追蹤相關指數，期貨ETF會把即將到期的現有期貨合約出售，並換入到期日較後期的期貨合約。假使較長期的期貨合約價格，高於即將到期的期貨合約，那麼，出售即將到期期貨合約的所得金額，將不足以購入相同數量的較長期期貨合約，雖然此舉並不一定會令該ETF產生即時的損失或收益（交易成本除外），但當該ETF買入的期貨價格隨到期日漸近而慢慢下調歸向現貨價時，這個走勢可能會為該ETF帶來虧損，不利它的資產淨值。

當前，遠期原油期貨合約的價格，高於短期例如下月原油期貨合約的價格，可能會不利原油期貨ETF的表現。

期貨ETF可以投資於短期或長期（例如12個月）的期貨合約，不過投資於不同期貨合約的比重，照理會與相關指數相若。然而，在市場異常的情況下，可能會出現例外。

例如當基金經理預期下月的原油期貨合約價格會跌至負數，令投資者蒙受損失，就可能會將合約轉倉至更遠期的原油期貨合約。不過，此舉有機會令有關原油期貨ETF的表現偏離於相關指數，而下月原油期貨合約價格的走勢，亦不能反映於ETF價格上。

如有意投資原油期貨ETF，投資者應細閱產品的產品資料概要和銷售文件，以全面了解其性質、投資目標與策略、相關指數、收費與費用、特點和主要風險。投資者須小心考慮有關產品是否符合自己的投資目標、所需的投資金額以及自身的風險承受能力。

期油價巨震見負數 後市難測

以往國際期油價格曾炒上至過百美元，因此不少投資者看到原油價格跌至負數，或會認為是短期情況，最終會回復正常。然而觀乎過往數十年的歷史，我們都知道投資市場時有黑天鵝事件，油價會否回復以往水平，抑或有出乎意料的發展，無人會有水晶球。

（投資者及理財教育委員會（投委會）由證監會成立，成員包括金管局、保監局、積金局及證監會4個金融監管機構的代表。）

▲ 原油價格大幅下滑，部分投資者或會趁機買入期油ETF博油價反彈，惟期貨ETF運作複雜，投資者應全面了解產品性質。（路透社資料圖片）