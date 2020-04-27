做好品德教育 讓學子才德兼備

教育大學校董會主席馬時亨昨表示，本港在品格教育上做得不足，學生不可只有智慧但缺乏品格。港人近年不少行為或反映自我中心問題加劇，學校德育教育不容忽視。

馬時亨昨在電台節目上表示，品格教育非常重要，因此投入女兒所創立的「品格教育協會」，希望推動品格教育，帶動尊師重道的風氣，又指本港品格教育不足，希望教育局可在主流教育推行品格教育，否則學生只有智慧但缺乏品格。

「手帶人」社區消遣 令人側目

新冠肺炎疫情下，港人不少行為令人側目，例如1月底時傳出政府計劃用粉嶺暉明邨作隔離檢疫中心，有人縱火破壞；近期亦有不少強制檢疫人士違反隔離令，剪斷手帶外出用膳、消遣等在社區「播毒」，更有人將過程放上Instagram、教人剪手帶，皆嚴重影響本港抗疫工作。這些事件反映港人欠缺公民意識，將個人利益放在香港整體利益之上。

理工大學應用社會科學系前年一項研究顯示，反映出當下青少年過於自我中心等問題，與學校品德教育不足有關。研究報告比較本港與兩岸、新加坡及英美，發現本地德育教育有多項不足，包括缺乏整體規劃及社會政策，相關課程指引10年來沒有更新，未能迎合社會變化。

滲透式德育教育 成效不彰

港府早在1986年已成立公民教育委員會，惟理大教授石丹理表示本港仍未如其他地區將品德教育獨立成科，認為現時的滲透式做法，即在各科目中嘗試深入一些德育教育元素，未能見效。

美國教育機構Josephson Institute則在1992年推出「CHARACTER COUNTS！」品格教育計劃，強調品格有六大支柱，分別為誠信、尊重、責任、公平、關懷及公民身份（見表），更與公民教育掛鈎，意在讓青少年關心環境、社區及社會，營造正面學習氛圍及友善的文化。

獨立成科 改變功利浮躁風氣

公民教育與政治關係密切，卻非政治課程。以台灣為例，當地小學及初中的公民教育歸納至「社會學習領域」中，教導學生認識及尊重不同族群的文化及生活方式、及避免偏見與歧視。2016年的國際公民教育研究報告顯示，台灣學生的整體公民認知能力的排名達全球第二，僅次於丹麥、高於芬蘭，平均得分為581分，遠高於本港的515分（國際平均分為517）。

港府應就學校怎加強公民教育、乃至是否要縮減其他科目的時間，宜作長遠考慮，冀改變功利浮躁的社會風氣，令學生德育兩全。

▲ 教大校董會主席馬時亨昨在電台節目指，希望教育局可在主流教育推行品格教育，以免學生只有智慧但欠缺品格。（資料圖片）