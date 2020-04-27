鴻星「抗疫滋補強身餐」 清熱潤肺又補身

大家喺疫情下都乖乖留家抗疫，黛安聽鴻星集團嘅公關姊妹講，最近推出咗「抗疫滋補強身餐」，用咗各種食材幫大家清熱潤肺之餘，仲增加營養吸收，啱晒一班打工仔或者「獨食族」，就算在限聚令下都可以補身。

上星期黛安親身去試過，套餐包括海星海底椰蘋果燉龍脷葉湯、燕麥金沙瀨尿蝦、酸菜浸南菲鮮鮑魚等共8道菜，菜式豐富，一個人當然食唔晒，不過唔緊要，全部可以散叫。最深得黛安心嘅係海星海底椰蘋果燉龍脷葉湯，用生曬嘅海星、海底椰和龍脷葉去煲湯，可以清熱化痰潤肺、治胃潰瘍，如果有喉嚨發炎、失聲、扁桃腺發炎就啱晒喇！

推全新八寶素糭皇迎端午

食完飯打算走嘅時候，好姊妹仲送上一份禮物，原來係糭，提醒黛安6月又到端午節喇，鴻星今年推出全新菌皇素糭，聽講係以原隻羊肚菌加入黃耳、牛蒡、綠豆等製作成「羊肚菌黃耳八寶素糭皇」，每隻原價$128，現售$88咋！如果喜歡食鹹肉糭，可以試下「原隻鮑魚竹筒糭」，內有2大隻鮑魚，蒸煮時糭吸收竹筒嘅香氣，加上鮑魚嘅甘香，令人齒頰留香，5月23日前購買可減至每隻$94.

本文轉載自《晴報》

▲ 鴻星集團最近推出「抗疫滋補強身餐」，幫大家強身兼補身，一齊疫境自強！

▲ 鴻星集團最近推出「抗疫滋補強身餐」，幫大家強身兼補身，一齊疫境自強！