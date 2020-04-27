創科推動速變革 支撑疫後經濟轉型

港府換班後，創科局易帥，市民期望在新人事新作風下，創科發展能有重大轉變，勿再讓本地科研不獲重視而轉投內地生產事件重演。港府須釐清創科政策，是着眼扶持最先進技術抑或本地優先，更須把握疫情的新機遇，爭取做出成績來。

風投合作減風險 須棄官僚心態

創科局局長薛永恒昨出席電視節目時，對理大研發出的新冠病毒快速檢測技術不獲政府資助，最終要由深圳市政府出資研究，承認港府的市場觸覺遜色，將會加強與各界合作。

理大事件傷透創科企業的心，因政府過去兩年投入逾1,000億元在創科，當理大科研有成果，當局卻不用，也沒有解釋。究竟是理大的研究並非首創而不用？抑或港府欠缺本地優先政策？當局須向相關業界釐清創科政策準則，同等科技不是可行便獲採用，而是要經過評估其效能，甚至能培養出產業才獲得扶持。

過去港府明言重點發展人工智能、金融科技、生物科技和智慧城市這四大創科範疇，而生物科技研究變數太多，即使通過最初階段測試，亦不保證最後階段一定成功，屆時前期投資將付諸東流。

正因要冒風險，官員不敢貿然作決定，當局才成立創科創投基金，與風險投資基金（風投）合作共同投資，由後者提供專業評估，減低風險。惟政府官僚心態未改，基本上仍本着「多做多錯，少做少錯，不做不錯」心態，故不會主動拆牆鬆綁，也不理審批過程冗長，美其名因涉及公帑，審批須審慎，一旦出現紕漏，則以依足程序行事來卸責。官員高薪糧準，又有權勢和福利，不作為心態不改，理大科研無法落地事件或不斷發生。

薛永恒上任後矢言構建「三橋」，即協作之橋、溝通之橋和人才之橋來推動創科，本港在創科人才方面已初見成效，未來主要加強和各界協作，令創新科技能落地，並形成一個產業鏈。

檢測試劑需求大 做得好變商機

疫下給予創科發展不少機遇。首先，全球對病毒檢測試劑和疫苗的需求大，若能掌握好可帶來重大商機。以南韓為例，當局1月底取得新冠病毒基因圖譜後，鼓勵生物科技公司盡快研製檢測試劑，並快速審批，令南韓有足夠試劑進行全面檢測，在沒封城下成功控制疫情，60多國爭相訂購試劑，單是4月首20天為相關公司帶來1.32億美元生意。

其次，疫情令各國認識到要將防疫用品提升到國家安全層面，以免重蹈當前過分集中的供應鏈斷裂，便缺乏防疫物資的覆轍，相信各國疫後會努力做到自給自足。港創科公司若能在疫下提升口罩的效能，並加以生產，只要能保證到口罩的質量，不但市民放心使用，更可贏得海外對港產口罩的信心，有助爭取出口創收，其他防疫衞生產品亦是潛力市場。

薛永恒在仍擔任機電工程署署長時，在網上平台徵集217家企業和大學創科抗疫方案，當中8成具應用潛力，如體溫檢測機器人已率先在懲教署和康文署落地試用。市民期望創科局在他掌舵後，闡明政策，接通商界，令科研成果商品化，加快疫後經濟轉型，可造出一個經濟提速新引擎。

責任編輯：劉婉雯