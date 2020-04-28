陳冠中新書《北京零公里》可能是這時候能寫北京的最大極限了。國內出版界中人說，自去年中美關係轉差，美國和香港作家的出版都停頓了。當今最具現實對照意味，但又用了大量非現實處理的有關北京的小說，要在北京以外出版，那諷刺意味還是相當有現實性。

不管如何，前述所指的極限，除包含了內容審批的極限，從作品出發，也包括了它實則是一個邊界極大，跨度極廣的半幻想小說。三個部分，講歷史的第一部分上天下地穿越古今、幾百年的北京城史，由大都、北平而至北京。由「主角」視點出發，穿插眾多歷史角色共冶一爐，聚於這古城的另一稱號「活貨哪吒城」，他更像一位幽靈導遊，帶讀者作一回北京城的城市考挖，伴以眾多歷史文獻的舉證。可以說，這部分的設定是虛幻的，可援用的歷史則有迹可尋，所以也是有真有假。

再來第二部分寫現世的北京，則可說是陳冠中或是更多北漂文化人的共同經歷：飯局飲食。的確，只有北京有這種氣場，官員、領導、企業大老闆、餐廳主理人、公共知識分子到販夫走卒可以吃在一圍。分享政圈小道、政策黑幕、上市八卦之間，主局人又巧言妙趣地介紹廚神手到拿來的絕頂美食。權慾聲色，利益捆綁，在飯局上得到最具體的隱喻表現。我常覺得，這可能也是香港北漂作家的某一種優勢，就是在飯局現場，無論如何，都有一種自帶的抽離狀態，變成一種旁觀者清的觀點。

由此看來，《北京零公里》不僅盛載了極限，它最基本的責任是填補了一個空間，一個在疫情前北京權力和文化飯圈生活的常態記錄（疫後飯局文化可能會改變）。至於最後一部分，更是奇峰突出大膽妄想出國家領導的傳聞。此城此景，現實只能通過荒誕去呈現。