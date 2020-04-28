Bonnie懶洋洋說：「增磅！相信是很多人的抗疫後遺症。」

「不一定吧！自二月初到現在，差不多三個月的時間，我多了在家煮飯，加上簡單的家中運動，也輕了三磅多，可想而知，抗疫並非必然增磅的。」我反駁她說。

她冷笑了一聲，揶揄地說道：「你是個怪人，又偏食，呆在家也不會找零食，怎跟你比較！我下星期要回復正常工作了，但望到鏡中的自己，好像圓潤飽滿了不少，不得不減點磅。近日聽說薯仔令人瘦得快，真有其事嗎？我經常覺得薯仔很易致肥。」

「薯仔是很健康的食物，且有助瘦身，只是大家經常覺得它粉粉的，好像很多澱粉質似的，感覺容易致胖吧！」我向她解釋。

事實上，一個中型約170克的薯仔，含161卡，脂肪只有0.2克，絕對是百分百的低脂食物。除了脂肪少，其他有益的營養素也豐富，這個分量，已有3.8克纖維，無論維他命C、B6或鉀質，均佔每人每日所需的四分之一，不過，薯仔連皮吃更佳。

另外，薯仔也含有多酚類抗氧化營養素。近年，研究更發現，薯仔含有抗性澱粉，這種物質，較難被人體吸收，反而成為腸臟益菌的食糧，對控制血糖和體重更佳，進食後，亦產生較強的飽肚感，對控制胃口有正面作用。

說過一大輪營養知識後，我提醒Bonnie：「薯仔煮熟後，若先雪凍後才吃，其抗性澱粉含量會更多。有時候，我會自製日式薯仔沙律作為另一天的晚餐，這是個不錯的減肥食法。」

Bonnie不滿：「有這麼簡單的減肥餐何不早點說！」