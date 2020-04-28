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澳洲旅遊局推免費Zoom背景 悉尼大橋動物靚相任下載

副刊版 2020/04/28

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新冠肺炎疫情下，全球民眾都要在家工作及留家避疫，會議、課堂及聚會也被迫移師網上進行。不想家中環境入鏡，不妨下載澳洲新南威爾士州旅遊局免費供應的靚相作背景，同時重溫澳洲的美麗風光。

多張靚相免費下載

澳洲新

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欄名 : 旅事通

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