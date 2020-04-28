疫境捐款減 更需民間力量助弱勢

本港有慈善平台表示，本地慈善組織在疫情下收到善款不足，更難支援有需要人士。市民在疫情下應在能力範圍內，盡力支援慈善工作。

據慈善平台牽手．香港（HandsOn Hong Kong）一項調查顯示，63%慈善機構所籌得的善款在1月至2月期間大減至少3成，更有17%表示大減7成，全部受訪機構皆表示需要減少服務，更有團體表示可能在兩個月後倒閉。

6成慈善機構籌款 疫下減3成

港府早前宣布推出第二輪防疫抗疫基金，補貼受影響行業員工的薪金，惟慈善機構因其免稅地位而未能受惠。立法會議員張超雄表示，非牟利組織為不少弱勢社群如露宿者、殘疾人士，及基層兒童等提供關鍵支援服務，認為政府應考慮資助這些團體員工約半薪金，為期至少6個月。

英國慈善組織近月亦面臨倒閉危機，例如當地樂施會已裁掉約三分二的員工，當地政府遂宣布為當地慈善團體推出7.5億英鎊的資助計劃。

加拿大聯邦政府亦在本月宣布，會為當地慈善組織提供一筆3.5億加元的撥款，以應對新冠肺炎疫情下人們對慈善服務的需求增長。該筆撥款會用於訓練義工、交通及送貨服務、及為員工購買個人防護裝備。

本地慈善組織以往一直倚賴民間善心，疫境下更需市民熱心相助。疫情下不少人收入受影響乃至失業，連溫飽都成問題，市民可考慮以捐飯券的形式提供幫助，本港7-11在本月20日至下月17日期間有認捐飯券計劃，市民可認捐每張15港元的飯券，透過5間慈善機構、包括深水埗明哥的北河同行，令有需要人士可獲糧食支援，而飯券又能避免「排隊領飯盒」所涉及的尊嚴受挫。

市民亦可捐助關注無家者的團體，例如ImpactHK在疫情下致力為無家者尋找臨時住宿，及為他們提供培訓及職業支援等，以免他們重返街頭。

資源分享平台Me2You更與GoGoVan合作，在本月25日至下月17日期間於全港50個地點收集防疫用品，籌集市民捐贈的口罩、酒精搓手液及酒精消毒紙巾。

美理財平台 鼓勵捐信用卡獎賞

外國商家更發掘其他方式讓民眾支援慈善工作，例如美國理財資訊平台Bankrate鼓勵國民捐出信用卡獎賞，美國運通亦承諾根據民眾捐出積分而捐出同等金錢。英國科企For Good Causes更有意與當地超市合作，鼓勵民眾捐出超市積分，並將積分轉變為善款。

港人在疫情下難出門捐款或親身幫忙例如做義工，但仍應慷慨解囊支援慈善工作，並留意網上有關眾籌活動。

▲ 有便利店在疫境下推認捐飯券計劃，市民購物後可認捐飯券，支援有需要人士。