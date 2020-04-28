儲存可再生能 緩全球暖化危機

2019冠狀病毒蔓延全球，多個國家嚴陣以待。但與此同時，國際油價也經歷峰迴路轉的一個月，先在三月因全球疫情令石油需求減少，沙俄減產談判不果而引發減價戰，令油價急插至每桶30美元，後有上周期油合約到期而倉儲爆滿，令期油價格出現歷史性急跌至負數，市場焦點即轉至各地石油能源儲備現況上。

天然發電穩定性成疑 儲備是關鍵

惟燃燒化石燃料供電，是全球暖化的元兇之一，故改以可再生能源發電，被視為緩解全球暖化危機的方向。近年多個國家積極利用太陽能、風力等可再生能源發電。然而，這類能源的供應欠缺穩定，需要持續有效的儲電系統，把電力儲起後適時釋出，方可進一步減少人類對化石燃料的依賴。近年如微軟創辦人Bill Gates等富豪，均斥巨額投資研發能源儲備科技，這些努力，能否為人類的未來帶來希望？

根據國際能源署去年發表的《全球能源和二氧化碳現況報告2019》，全球能源消耗量於2018年按年增加2.3%，增長速度較2010年以來的平均升幅高出近一倍。

縱使疫情令全球經濟活動萎縮，短期內或會減少溫室氣體排放，但待各國復工復市後，長遠而言，暖化問題仍是人類福祉的一大威脅，更廣泛地使用可再生能源，便成為紓緩問題的方向之一。在可再生能源中，以太陽能和風力的發電量增長最快，但他們容易受天氣影響，供電並不穩定，因此業界正不斷發掘和改良技術，儲存由太陽能和風力產生的電力。

現時常見的儲備技術，是興建大型抽水蓄能電站，以過剩電力推動大型機組把海水由地理位置較低的儲水庫，抽取到較高位置的儲水庫備用，當需要使用這些已儲備的電力時，便可拉開水閘，使海水透過地心吸力由上方湧至下方，驅動渦輪發動機。不過，由於部分抽水蓄能電站的巨型組件需要設置在山上，又需要海水配合產生電力，因此欠缺山脈、雨水及空間的地區，難以利用這項技術儲存電力。

另一種技術是儲存在電池中。在各類儲備電池中，最常見的是鋰電池，佔總容量逾80%，但由於電池系統有過熱，甚至爆炸的安全風險，故暫時仍難以普及。

富豪投資研發 「馬爾他」系統

去年有能源分析員發表文章，指全球有153兆瓦電力儲存在大型抽水蓄能電站，僅佔全球能源約2%；至於儲電電池更只儲存約四兆瓦電力。事實上，雖然2018年利用可再生能源發電按年有超過7%的增長，但只能滿足全球能源需求增長的45%。

近年不少知名富豪紛紛投資在多個能源儲備項目中，當中最為人熟悉的，莫過於微軟創辦人Bill Gates牽頭，於2016年斥資10億美元成立的創業基金，資助企業研發與潔淨能源相關的技術。

該基金早前向初創公司投資2,600萬美元，研發熱能儲備方式「馬爾他技術」。該技術是一項電網規模的能源儲存系統，附設兩個能源儲存鋼缸，一個載有熔鹽，另一個載有冷卻液體。系統會把電能轉換成「熱能」及「冷能」兩種儲能形態。當需要重新生產電力時，系統便會快速地把「熱能」及「冷能」混合，藉此產生強大氣流，推動發電渦輪轉動。

系統相對便宜 運作期長達40年

「馬爾他技術」系統的組件相對便宜，熔鹽也可輕易提取。再者，能源儲存鋼缸不但可充電數以千次，而且運作期長達40年。「馬爾他」系統能收集和存儲大量能量，並按需求分配電力。研發團隊正構建一個兆瓦級的試驗系統，並嘗試連接到電網。不過，這項技術能否廣泛應用，仍視乎系統的安全性及可靠性。

回到香港，政府於2017年訂下在2030年把香港每單位本地生產總值的碳排放量，從2005年水平降低65%至70%的目標。由於本港的碳排放中，約有65%源於發電，故政府已與兩間電力公司達成協議，逐步以較潔淨的燃氣發電取代燃煤發電，同時推廣節能和發展可再生能源，包括引入「上網電價」。

港雖有減碳目標 可再生能佔0.1%

然而，根據官方數字，本港現時可再生能源所產生的電力，僅佔總使用量約0.1%。當局又估計，由去年至2030年間，本港以風力、太陽能及轉廢為能，成為可再生能源的潛力約為3%至4%的總耗電量。

觀乎上述資料，現時的可再生能源電力來源極少。綠色和平資深項目主任楊凱珊曾撰文指出，全球發電模式逐漸流行「分散式系統」，即在不同地點裝設小型發電設施，發電後就地使用，再把剩餘的輸送到電網。

搭上「減碳列車」 香港更宜居

她提出，土地問題並非阻礙本港發展可再生能源的主因，反之缺乏政策支持才是箇中關鍵，認為政府應透過政策提供額外經濟誘因，以及修改相關配套條例，刺激市場發展，待規模效應形成，成本下調，便會吸引更多人使用。

當然，若要達到政府預期的目標，長遠還應研究不同的能源儲存方案，構建穩定的可再生能源發電網絡。多國正積極研發能源儲備技術，本港不妨參考外國經驗，搭上「減碳列車」，使香港成為更宜居的城市。

▲ 港府訂下於2030年或之前，把碳強度從2005年水平降低65%至70%，當局應研不同能源儲存方案，使香港搭上「減碳列車」。圖為中電在西貢首個獨立運行的可再生能源站。（資料圖片）