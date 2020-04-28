5位新任局長 有何首要任務？

林鄭月娥班子4換人1調位，泛民因為撤換的官員當中沒有律政司司長和保安局局長，所以認為未有對症下藥——但這只是從反修例的角度作批評，而並非特區管治的視點。

反修例表現差 口罩招標成笑柄

特區政府在應對反修例運動的拙劣表現，基本上都跟今次有新官上場的這5個政策局有關：最明顯之失誤，莫過於今次社會運動凸顯了政府對內對外的科技水平落後而又不思進取，甚至智能燈柱被示威者鋸下後，當時的創科局局長明明說過那是「創科界最黑暗的一天」，卻在之後回到立法會解說時，竟然同意調低智能燈柱的功能也可以。

去年的反修例運動，既彰顯民政事務局在青年政策方面全面崩盤，亦未做好聯繫地區組織，以預防社團引發衝突；至於公務員事務局方面，公務員集會成為國際焦點，而局長卻未能充分闡釋有關「政治中立」的問題；與之相關的是政制及內地事務局局長被平調，則跟運動期間的區議會選舉「建制大敗」有關，換人是為立法會選舉提名作部署。

還有表面好像跟反修例沾不上邊的財經事務及庫務局：抗疫初段，明明政府可借機重新展現強政勵治，扳回因反修例而消逝的民望，但財庫局在「招標買口罩」上讓公眾信心殆盡，更令政府在此關鍵時刻淪為笑柄，局長被免職便自然順理成章。

林鄭2.0新班子 鋪墊立會選舉

現時特區新班子與其理解為「林鄭2.0」，更準確的說法應該是legacy team——也就是今屆政府想留下甚麼「政治遺產」——這當中肯定包括如何應對9月的立法會選舉，因為泛民一旦過半，不單影響港人治港而屬國家大事，更令特區政府在選舉後的22個月之餘下任期寸步難移。

故此由過往負責「入境」的曾國衛處理選舉「入閘」，特別是參選資格的準則，在哪些情況下參選者不被DQ，絕對是新任政制及內地事務局局長的第一要務。

當然，選舉提名期開始前，曾國衛還要因應立法會內務委員會的郭榮鏗連同泛民是否願意「退讓」而不再拉布，令內會主席得以出爐，安排通過《國歌條例草案》。中聯辦和港澳辦本月中旬接連發稿針對郭榮鏗，原來想一石二鳥：先是間接展露泛民面對失去議席時的真實面貌，再來是部署泛民萬一肯退讓的話，新任局長便可以順勢先下一城。

整頓公務員 宣誓釐清責任

從政制及內地事務局調到公務員事務局的聶德權，首要任務又是甚麼？坊間輿論猜測他會「整頓」公務員云云，但所謂整頓的說法甚虛，具體可以怎辦？全面阻止公務員在疫情過後再次組織或參與集會，看來並不可行：畢竟很多參加者蒙面，所以數千人當中是否全部均為公僕，根本無法認證，故所謂「公務員集會」，只要台上有公務員（或前公務員）代表，便總可以辦得成。

公務員事務局局長可實際執行的，始終是訂定政策和制度——值得留意的是立法會的「公務員及資助機構員公事務委員會」在去年11月（當時社會衝擊仍頻繁）已經通過動議，促請特首根據基本法第48條發布行政命令，要求所有公務員宣誓擁護基本法及效忠中華人民共和國香港特別行政區。此動議由葉劉淑儀提出，她曾是資深公務員亦是現任行政會議成員，由她提出的動議，應已考慮各項技術細節，一旦特首發出命令，再交由聶德權執行，可謂相當合理——至於要公務員宣誓之目的，似乎是為他日再有公僕違規的法律程序作準備，確立他們清晰知道作為公務員的責任，不能輕率違反誓詞。

民政聯繫落選區議員 保樁腳

至於跟選舉有關的尚有民政事務局，新局長相信主力是聯繫落選的區議員，確保他們繼續發揮「樁腳」的功能。

加上董建華和梁振英兩位政協副主席即將辦大型運動統合建制陣營，徐英偉作為年輕局長擔任官方「跑腿」走訪18區，應該勝任有餘。

至於另一位年輕局長許正宇，率領財經事務及庫務局之前，為金融發展局的行政總監，估計推動新型投資產品是他的首要任務。事實上，將在本周通過的《財政預算案》也重點向這方向發展，財政司司長2月26日宣讀的預算案演辭第106段如是說：「本港與內地就建立雙向理財通機制的磋商進展良好，目標是在風險可控和保障投資者的前提下，讓香港和大灣區內地城市的居民可購買對方市場的理財產品。此舉將為兩地金融業界開闢更廣闊的市場，為兩地居民提供更多選擇，促進人民幣跨境流動和使用」。

本欄在兩個月前已剖析，內地與香港互通跟保險掛鈎之理財產品，能進一步推動港人在大灣區生活，觀乎當下政治形勢務求加快融合，許正宇應該要在兩年內全力實行此「雙向理財通機制」，打造另一政治遺產。

落地創科項目 聚焦運輸科技

最後又回到創科局：由陳帆派系、來自機電工程署的薛永恒出任。他來自工程部門而非政務職系，加上任期只剩下兩年零兩個月，相信是要把創科局手上仍未「落地」的項目盡快實現，以項目成事而變為政治遺產為主要目標。加上他跟運輸及房屋局局長陳帆關係要好，又曾親自處理多宗港鐵事故的調查，估計「運輸科技」（transportation technology）會是薛永恒的聚焦點——再想遠一點，5G科技的其中一項關鍵應用，正是「無人車」，亦屬於運輸科技。可是香港交通繁忙而路窄，試問在哪裏可測試最新運輸科技？

其中一法，是重新規劃備受批評的輕鐵系統；另一重點，是橫跨兩屆政府卻一直只聞樓梯響而遲遲未見成事的「港深創新及科技園」，亦即是落馬洲河套區——這幅土地正式啟用，加強香港和深圳的互動，毫無疑問將會是現屆政府最大legacy之一。

▲ 特首林鄭月娥班子4換人1調位，與其理解為「林鄭2.0」，更準確的說法是legacy team，也就是今屆政府想留下甚麼「政治遺產」。（資料圖片）