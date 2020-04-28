美制定復工時間表 有何準則？ 國際版 2020/04/28 分享： 美國各州根據甚麼制定復工時間表？美國疾控中心（CDC）建議，如紐約州部分人口密度較低的地區，入院患者數字連續14日下降，則有望復工。 除了住院患者人數，確診人數及抗體檢測結果兩個指標也同樣重要，讓各州來 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 白宮顧問料失業率達16% 紐約州最快5月中復工 今日 白宮顧問料失業率達16% 紐約州最快5月中復工 約翰遜病癒復工 新西蘭警戒降級 今日 約翰遜病癒復工 新西蘭警戒降級 日對中港簽證限制 延至5月底 今日 日對中港簽證限制 延至5月底 最新專欄文章 更多 紐約州感染人數 為確診10倍？ 2020/04/25 紐約州感染人數 為確診10倍？ 亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐 2020/04/24 亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐 疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？ 2020/04/23 疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？ 洛杉磯感染人數 超確診55倍？ 2020/04/22 洛杉磯感染人數 超確診55倍？ 美為何要增產採集棒？ 2020/04/21 美為何要增產採集棒？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入