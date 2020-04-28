美制定復工時間表 有可準則定？

美國各州根據甚麼制定復工時間表？美國疾控中心（CDC）建議，如紐約州部分人口密度較低的地區，入院患者數字連續14日下降，則有望復工。

除了住院患者人數，確診人數及抗體檢測結果兩個指標也同樣重要，讓各州來

...