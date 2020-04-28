分段復業燃希望 須靈活有章有法

張竹君醫生連續兩天毋須見記者，是疫情受控好兆頭。限聚令、停業令及內地入境人士強制檢疫14天措施均在下周四（5月7日）屆滿，港府必須盡快制定復業指引，分階段解除限制，例如將4人同枱放寬至6人同枱，讓業界可多做生意；至於恢復通關則不能操之過急，須與內地充分協調。

放寬6人同枱 按行業風險復工

連續兩天零確診，是疫情爆發以來首次，且過去15天中有11天保持單位數新個案，而大家最擔心復活節長假後疫情反彈也沒出現，反映3月疫情倒灌暫已受控。

疫情受控很大程度是當局早前實施限聚令和停業令，減低群聚播毒風險，但措施卻令11類行業暫時停業，對手停口停的工人打擊最大。即使食肆照常營業，但規定每枱保持1.5米距離，很多中小食肆面積不大，令食肆有一半枱無法招呼客人，而每枱原本可坐8人如今只能坐4人，令逾4口之家卻光顧無從，業界叫苦連天。隨着疫情稍緩，港府應認真考慮何時解除禁令？如何解封？

最理想是社區連續28天零確診才解封，但現時情況，大家都明白很難做得到，故政府應根據實際情況彈性處理，客觀評估風險，盡快制定復業準則，若連續14天確診人數保持單位數，可分階段復業復工。

美國紐約州的經驗便值得港府參考，州長科莫制定復業準則和時間表，先讓連續14天住院率減少的地區復工。首階段是讓人流較少接觸的建築業和製造業下月15日復工，第二階段是讓低風險商業活動重啟，但企業須提交復工防疫計劃。

先讓公僕復工 通關要中港協調

港府可先讓公務員復工，分階段開放康體文娛設施，如戶外運動場、圖書館，使用者須預約和戴口罩，測試復工後疫情有否大幅反彈。若情況理想，便容許一些相對低風險行業先行復業，食肆每枱用餐人數可放寬至6人等。若之後14天確診徘徊單位數，戲院、卡拉OK等高風險行業也可逐步復業，但須做足防疫措施。只要港府制定好復業準則，予人有應對方案，而非被疫情牽着鼻子走的感覺，令企業毋須再望天打卦，隨時為復業作好準備。

至於應否恢復通關則須審慎應對，因內地同樣面對疫情輸入風險，深圳市今天起對入境人士集中隔離觀察14天，而且內地存在沒徵狀病人，5.1黃金周後會否出現疫情反彈，港府須密切注視。

中港經濟關係密切，居民往返不能長期在過關後強制檢疫14天，像中港貨櫃車司機便獲得特殊安排，未來如何處理其他人流，港府也須着手研究，並盡快與內地協調出一套既可嚴防海外疫情倒灌、又能恢復通關的方案。例如有條件地先對經常往返內地的商務人士解封，但入境時須接受病毒檢測；其後分階段對來自疫情低風險省份，及湖北省人士解除限制。

今次疫情是一場持久戰，港府下周四若不靈活彈性放寬限制措施，庫房再多錢也救不了經濟！

責任編輯：陳靜芬