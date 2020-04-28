攜手並肩 馬會繼續與你駿步向前

▲ 賽馬是香港最重要的體育賽事之一，為了讓賽事得以持續，馬會採取嚴格措施，以減輕公共衛生風險及保護所有持份者。馬場入場人數已從疫情前的平均約2萬2千人，跌至現時平均約300名馬主及同行賓客進入馬場。

今年初起，新型冠狀病毒開始肆虐，嚴重衝擊香港，大家的生活不再一樣，香港賽馬會（馬會）亦未能獨善其身。

在疫境中，馬會一直堅持讓賽事繼續，但馬場入場人數已明顯減少，由疫情爆發前的平均約2萬2千人，跌至3月平均約400人。4月1日起，為回應政府最新有關禁止人群聚集的規定，馬會進一步減少馬場入場人數，現時只有平均約300名馬主及同行賓客進入馬場。

為何我們在困難中，仍要堅持下去？大家只要回想鄧小平先生在1997年前的名言「馬照跑」，便會明白賽馬正正標誌著香港的生活模式。

「『馬照跑』能向世界傳達香港克服困境時的獨特性和應變能力，這就是香港人所共知的拼搏精神！」香港賽馬會行政總裁應家柏如是說。他還表示：「我們也一直銘記只要『馬照跑』，我們就能持續支援香港社會，這也正是馬會的存在目的。」

與社會攜手並肩

135年來，馬會身為香港一份子，一直秉持信念，為有需要的人伸出援手，致力建立更美好社會。馬會既是本港最大單一納稅機構，也是全球十大慈善捐助機構之一，是不同慈善項目的主要捐款者。2018/19財政年度，馬會向香港政府繳納的博彩稅及利得稅便達233億港元，幾乎相當於政府投放在小學經常教育的開支。在同一個財政年度，馬會亦審批了43億港元慈善捐款。

過去3個月，在疫情衝擊下，我們仍努力讓賽事如期舉行。從每場賽事獲得的約10多億港元投注額中，馬會須繳納逾1億港元的博彩稅，這容許我們在此艱難時刻，繼續通過收益回饋社會。

除了讓員工與客戶有足夠衞生保障之餘，馬會亦積極支援社區防疫，為有需要的社群紓解燃眉之急。馬會搜羅或資助購買超過1,400萬個口罩予社會有需要人士，包括向醫院管理局及弱勢社群直接提供了168萬個口罩。與此同時，我們提供1億港元的緊急援助基金，協助非政府組織向受疫情影響的弱勢社群提供緊急支援。馬會亦向未能出門的長者、殘疾人士和低收入人士派發「抗疫關懷包」，提供消毒用品及基本食物。

▲ 馬會向未能出門的長者、殘疾人士和低收入人士派發「抗疫關懷包」，提供消毒用品及基本食物。

我們也明白本地學生居家學習的需要，向近10萬名有需要學生提供免費寬頻上網服務，最長達4個月。截至4月25日，馬會已批出共1.96億港元的紓困措施。

不能停下的引擎

香港賽馬會主席周永健博士指出：「對香港來說，賽馬是不能停下的引擎。」他解釋，「很多騎練及工作人員都是外籍專業人才，一旦『引擎』停頓，香港將會損失這些人才，將來要他們再度來港便困難重重。」這仍未計及馬會超過2萬1千個全職和兼職員工，以及所有與賽馬相關行業的人員。

馬會當然不會忘記一直給予我們無限支持的廣大馬迷。香港馬迷人數有超過100萬人，他們不少選擇在家觀看賽馬直播。當我們需要保持社交距離之際，賽馬便可以讓全港七分一人口繼續安坐家中，欣賞高水準的賽事。

世界級賽馬機構

繼續舉辦賽馬，更有助香港維持其國際地位與形象。目前，香港賽馬在全球超過30個賽區轉播，在每年的國際賽馬活動中佔重要席位。透過馬會超過50個的匯合彩池活躍夥伴，馬會創造了巨額的海外收益，投注額去年達190億港元，這些都會回饋社會。

齊心抗疫

馬會一直與香港社會攜手走過高山低谷，縱使今天面對艱難時刻，這信念未有半點動搖。在未來的日子，我們繼續採取一切可行的預防措施，讓賽事在安全環境下進行。馬會亦會竭盡所能，一如既往支援社區及弱勢社群，讓大家在疫境中，一同駿步向前。

馬會小知識

（資料由馬會提供）