風雨同路 馬會繼續與你駿步向前

▲ 賽馬是香港最重要的體育賽事之一，為了讓賽事得以持續，馬會採取嚴格措施，以減輕公共衛生風險及保護所有持份者。馬場入場人數已從疫情前的平均約2萬2千人，跌至現時平均約300名馬主及同行賓客進入馬場。

今年初起，新型冠狀病毒開始肆虐，嚴重衝擊香港，大家的生活不再一樣，香港賽馬會（馬會）亦未能獨善其身。

在疫境中，馬會一直堅持讓賽事繼續，但馬場入場人數已明顯減少，由疫情爆發前的平均約2萬2千人，跌至3月平均約400人。4月1日起，為回應政府最新有關禁止人群聚集的規定，馬會進一步減少馬場入場人數，現時只有平均約300名馬主及同行賓客進入馬場。

為何我們在困難中，仍要堅持下去？大家只要回想鄧小平先生在1997年前的名言「馬照跑」，便會明白賽馬正正標誌著香港的生活模式。

「『馬照跑』能向世界傳達香港克服困境時的獨特性和應變能力，這就是香港人所共知的拼搏精神！」香港賽馬會行政總裁應家柏如是說。他還表示：「我們也一直銘記只要『馬照跑』，我們就能持續支援香港社會，這也正是馬會的存在目的。」

與社會攜手並肩

135年來，馬會身為香港一份子，一直秉持信念，為有需要的人伸出援手，致力建立更美好社會。馬會既是本港最大單一納稅機構，也是全球十大慈善捐助機構之一，是不同慈善項目的主要捐款者。2018/19財政年度，馬會向香港政府繳納的博彩稅及利得稅便達233億港元，幾乎相當於政府投放在小學經常教育的開支。在同一個財政年度，馬會亦審批了43億港元慈善捐款。

過去3個月，在疫情衝擊下，我們仍努力讓賽事如期舉行。從每場賽事獲得的約10多億港元投注額中，馬會須繳納逾1億港元的博彩稅，這容許我們在此艱難時刻，繼續通過收益回饋社會。

除了讓員工與客戶有足夠衞生保障之餘，馬會亦積極支援社區防疫，為有需要的社群紓解燃眉之急。馬會搜羅或資助購買超過1,400萬個口罩予社會有需要人士，包括向醫院管理局及弱勢社群直接提供了168萬個口罩。與此同時，我們提供1億港元的緊急援助基金，協助非政府組織向受疫情影響的弱勢社群提供緊急支援。馬會亦向未能出門的長者、殘疾人士和低收入人士派發「抗疫關懷包」，提供消毒用品及基本食物。

▲ 馬會向未能出門的長者、殘疾人士和低收入人士派發「抗疫關懷包」，提供消毒用品及基本食物。

我們也明白本地學生居家學習的需要，向近10萬名有需要學生提供免費寬頻上網服務，最長達4個月。截至4月25日，馬會已批出共1.96億港元的紓困措施。

不能停下的引擎

香港賽馬會主席周永健博士指出：「對香港來說，賽馬是不能停下的引擎。」他解釋，「很多騎練及工作人員都是外籍專業人才，一旦『引擎』停頓，香港將會損失這些人才，將來要他們再度來港便困難重重。」這仍未計及馬會超過2萬1千個全職和兼職員工，以及所有與賽馬相關行業的人員。

馬會當然不會忘記一直給予我們無限支持的廣大馬迷。香港馬迷人數有超過100萬人，他們不少選擇在家觀看賽馬直播。當我們需要保持社交距離之際，賽馬便可以讓全港七分一人口繼續安坐家中，欣賞高水準的賽事。

世界級賽馬機構

繼續舉辦賽馬，更有助香港維持其國際地位與形象。目前，香港賽馬在全球超過30個賽區轉播，在每年的國際賽馬活動中佔重要席位。透過馬會超過50個的匯合彩池活躍夥伴，馬會創造了巨額的海外收益，投注額去年達190億港元，這些都會回饋社會。

為減低公共衛生危機，馬會於馬場實施的預防措施：

• 所有騎師每周需進行4次新型冠狀病毒檢測

• 所有人士在入場前須填寫健康申報表及接受體溫檢查

• 任何於賽馬日前14天內曾前往外地的人士不會獲許入場

• 所有人士須在場內佩戴外科口罩

• 馬匹亮相圈僅容許每匹參賽馬匹有一名指定馬主與相關馬匹的練馬師、騎師及助理練馬師進入

• 馬匹亮相圈內每個人群之間最少有1.5米的社交距離

• 各場賽事後暫停在凱旋門為頭馬馬匹及馬主拍照的安排

• 馬場內餐飲設施的營運全面遵守食物及衞生局局長就餐飲業務發出的各項要求

齊心抗疫

馬會一直與香港社會攜手走過高山低谷，縱使今天面對艱難時刻，這信念未有半點動搖。在未來的日子，我們繼續採取一切可行的預防措施，讓賽事在安全環境下進行。馬會亦會竭盡所能，一如既往支援社區及弱勢社群，讓大家在疫境中，一同駿步向前。





（資料由馬會提供）