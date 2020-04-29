現今醫學以西方醫學為主流，而每當言及痛症原因，急性成因包括運動創傷、跌傷意外等；慢性痛症亦與情緒抑鬱、勞損、退化，姿勢、肌力、神經肌肉控制等因素有關；或內科疾病因素，例如炎症、腫瘤等，皆可致痛。而中醫言及痛症，亦可大致分為三因：外因、內因及不內外因。

中醫外因氣候因素可引發痛症。四季氣候交替循環有序，但假若「非其時有其氣」及氣候因素太過，超出人體承受範圍，便可引起身體疾病。中醫痺症理論有云：「風寒濕三者合而為痺」，論述風、寒及濕因素容易引起痛症，這亦解釋了冬春交替寒濕困重之時，或雨季潮熱日子來臨時段，為何慢性痛症容易復發。

中醫內因情志過極或飲食偏嗜，引致臟腑功能失衡，氣血失和，經絡及穴位感應而引致疼痛。例如情緒憤怒時，肝火上犯頭目，頭側膽經循行位置首當其衝，可引致頭側脹痛。《素問五臟生成篇》指：「多食辛，則筋急而爪枯；多食甘，則骨痛而髮落……」飲食味道偏嗜可致筋骨痛症。

中醫言久病入絡，或因傷致瘀，病人繼發瘀血痛症，其特點多見晚間痛甚，性質刺痛。此外，中醫認識人體四肢百骸與五臟息息相關，當中明言「肝主筋、腎主骨」，中醫認為肝腎不足可引起筋骨氣血運行障礙，有曰「不通則痛」，引致痛症。

中醫指不內外因所引起的痛症，原因包括跌仆損傷、運動創傷等。《素問宣明五氣》亦提及「久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋」，這可視為姿勢或重複動作，導致勞損痛症的論述雛形。

中西醫間對痛症原因的論述有其相似及分歧處。相近處大家皆論述姿勢、重複動作及跌仆運動受傷，或內因內科疾病皆可引致痛症。不同之處是中醫論述如外因氣候因素，或內因不同的情緒反應及飲食習慣皆可致痛；而西醫更主張實證醫學，詳細分析每項條件如何影響疼痛發生機會。

其實這貫徹中醫宏觀，西醫微觀論述病因的特點。現代醫學講求預防疾病及社區復康，中醫即使切合大勢所趨，但亦須向循證醫學發展，融合於現代醫學中，更好地造福人群。

▲ 淺談痛症原因（作者提供）