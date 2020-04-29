年紀最大的〇〇後都二十歲了，所以想了解一下現在中國真少年人的生活，就要問〇五後。問一個十三歲、生活在大城市的女孩（和在小鎮或鄉村仍有大分別），發現她的生活習慣頗為矛盾，一方面，手機在手，現實世界的離奇怪事都好像見過，要學某一樣東西，搜一下，都有視頻參考。但同時，母親卻仍堅持不讓她單獨一人過馬路。

問現在小女生都看甚麼節目喜歡誰個藝人了？說最愛看Lisa，一檔近期熱門女團選秀節目《青春有你2》的舞蹈導師，泰國女孩，韓國訓練，也是近年亞洲區的青春偶像，雖是九七年出生，但看在〇五後眼中都算前輩大姐級了。似乎小女生都愛這種有個人實力，外表靚靚但又不乏專業技術的強型女偶像，而且在種族上沒有太大的考慮。而這類選秀節目有一種讓觀眾和明星共同成長的性質，觀眾某程度上育成了明星，跟往日高不可攀的明星不一樣。

可以說，她們的個性化更為早熟（我們那一代可能只是勞動型早熟），即較早就希望家長把她當成一個成年人來看待。

她們的名字聽起來也較上幾輩更個性化（這則顯示了她們那八〇後父母的心態），入學統計的新聞中，常見那些〇〇後被起了一些怪字作名字或用四字名的話題。畢竟，這一代明星中最出名的男生正叫做易烊千璽。

但另一個「〇〇後的同學不會說方言」的說法似乎未能證實，雖然現在中國校園內差不多等同禁絕方言溝通了，但她們在家中和公眾場合中自行切換語言時是相當妥當。一個不能否認的客觀情況是，這一代真的沒有血緣上的兄弟姐妹了，哪怕是堂親還是表親，因為她的父母一代也已是單孩家庭，意味着家族的影響在這一代中會更轉弱。