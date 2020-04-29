在加拿大唸心理學研究院時，最開心的時光是實習。大學設有幼稚園，跟心理學部門連繫，好讓我們實習和研究。幼稚園外牆裝上單向玻璃鏡，當我們進行研究時，要在鏡後漆黑的房間，開着微弱的電筒逐一分鐘記錄兒童的行為、社交、說話、異樣狀況等，有時一企就是兩小時。每次從黑房走出，走廊燈光直刺雙眼，眼水流個不停。若午飯時間有空，就會買份三文治入去黑房，跟進行研究工作的同學打個招呼後，自己坐在一旁看着玻璃鏡前的兒童，即使看着他們咿嘩鬼叫，亦樂事也。

我的師父之一，是當地的臨床心理學家，除了每周跟他三小時的研討課，討論各種臨床心理個案外，我最期待就是到他診症的兒童醫院協助研究項目。我愛觀察人，更愛觀察兒童，即使走出教授辦公室，也愛坐在醫院一角，靜看穿梭往來的兒童，每個家庭各有故事，教授都盡力醫治。觀察所見，實則更多是父母比兒童更需要「醫治」，惟往往礙於情由難以明言。

當下疫情持續，很多家庭叫苦連天，不僅是夫婦困獸鬥，親子間也面臨關係破裂邊緣。好友來電，說朋友遭兒子弄到就快崩潰，問如何是好？隔空教路，不如飯聚，剛好四人，但見八歲男童有紋有路，男孩活潑正常不過，我和男孩傾談之際，他媽媽按捺不住打斷，當着孩子面問我：「你睇佢坐唔定㗎！幾曳！喺屋企成日跳梳化，佢係咪有過度活躍症呀吓?!我睇佢個款都係㗎喇！」聞之，心裏有數，客氣說道：「若懷疑他有過度活躍，要找專家檢查，但其實男孩精力旺盛十分正常，況且我們都在家吽了多月，莫講兒童，大人都懨悶啦，最重要是讓孩子有發洩精力的機會（明顯那位阿媽沒有）。有些事不用看得太複雜，從明天起，帶孩子到附近大公園先跑十個大圈，要笑要嗌隨得他，日日如是，先觀察一周。」

一周後好友來電，告知「奇迹」發生——說那個男孩自從日日跑完十圈後，回家竟能坐定定安靜地看書，他媽說從未見過。我託好友跟那媽媽說：「你的孩子本性可愛，亦十分正常，請別再在他面前說他曳或隨便標籤他過度活躍症。」放低電話，我想起師父講過的一句：「有時問題的根源不在小孩，而是大人。」