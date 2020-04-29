改善生活壞習慣 減染疫良方？

美國有公共衞生專家表示，人們生活習慣不健康，令新冠肺炎下的抗疫工作難度倍增。要令生活習慣更健康，應先從飲食及運動着手。

美國公共衞生專家David L. Katz在一項研究指，多達45%的美國人患有至少一種可加劇感染新冠肺炎病毒的疾病，包括高血壓、心臟病及糖尿病等慢性病，部分地區如西弗吉尼亞州的高危人士比率更高達58.7%，在疫情下恐增加公共醫療負擔。

研究發現某些群組感染新冠肺炎機率較高，他們的共通點是平時活得不夠健康。英國註冊普通科醫生Sara Kayat表示，各地男性患者死亡率高於女性，箇中或與男性較大機會有不健康的生活習慣有關，例如吸煙及酗酒，導致患上慢性病。

土耳其近期有不少長者痊癒，包括一名107歲婆婆，當地媒體《Daily Sabah》引述當地專家猜測，這可能與他們免疫力更強有關，年輕世代則因生活習慣較不健康，免疫力反不及人瑞。

運動+健康飲食 防患慢性病

人們為何生活習慣不健康？這可能與人們生活愈趨久坐不動（sedentary）有關，世衞去年表示全球逾8成青少年不夠活躍，使用電子屏幕產品多於運動，擔憂影響他們日後健康。世衞更指，不健康飲食習慣（即脂肪、游離糖及鹽含量過高，但較少蔬果）與久坐不動一樣是多種慢性病的主要元兇，每年導致全球多達270萬人死亡。

港人生活習慣令人擔憂，香港青年商會屬下的半島青年商會去年公布《健康紅人Mission R.E.D》調查顯示，僅2成人的運動量達世衞建議（每周至少150分鐘中等強度、或75分鐘強度有氧運動），最大原因是工時或學習時間過長（76%）。飲食方面，26%港人在受訪前7日內沒有進行任何低鈉行為，主因生活習慣，包括外出用膳（24%）。

運動的重要性不可忽視，急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）是45%新冠肺炎患者的死因，美國弗吉尼亞大學醫學院最新研究顯示，運動可令身體製造一種名為EcSOD的抗氧化物，有可能減少乃至預防患上ARDS的機率，每日做30分鐘有氧運動或力量訓練已可取得成效。

倡地中海飲食 助提高免疫力

健康飲食習慣在疫情下更為重要，英國倫敦大學國王學院教授Tim Spector表示提高身體免疫力與勤洗手一樣是抗疫關鍵，而腸道健康與免疫力關係密切，建議採取健康飲食方式例如地中海飲食（充足蔬果、堅果、全穀、健康植物油、瘦肉及魚類），以增加體內微生物體（microbiome）及減少炎症。

培養健康生活習慣是老生常談，一場疫情更凸顯健康無價，即使忙於工作學習，亦應盡量養成健康生活習慣。

▲ 生活習慣健康可減低感染新冠肺炎的風險，市民應從飲食及運動着手。（林宇翔攝）