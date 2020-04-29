抗疫初見成效 限聚怎適度放寬？

經過三個月的戰鬥，在最近一個星期內，香港將疫情降低到只有單位數，甚至最近出現一連3日的「零新增」個案，疫情似乎開始放緩受控。本地個案亦已經有兩星期沒有新增感染群組，大部分的新增個案均是輸入型。

限聚令寬人數 追蹤疫情仍可控

現在大部分入境香港旅客均要強制隔離，海外經機場來港人士更必須接受病毒測試，而在強制隔離令14天後亦要作另一次的病毒測試，故這些輸入個案能在本地感染其他人的機會，大大減少。這一切的措施令本地個案能夠保持低水平。市民亦開始有較多時間外出及作一些較正常的社交活動。惟疫情在世界各地仍未受控，我們不宜過早鬆懈。

類似香港這種「有限度社交隔離」的措施開始受到各地專家的讚賞，因為我們進行的社交隔離並不像一些歐洲城市般，需要封城及居家令一樣與世隔絕，故市民仍可進行有限度的社交及工作，如限聚令設在四人以下是保持有限度的聚會，四個人以下的規定雖然在最初是比較任意的設計，但在一個聚會裏面如果人數較少，在追蹤病源來說，較一些人多的聚會來得容易。

但四人以下的限聚令實在令很多市民感到不便，故亦有專家提出：當疫情開始受控，限聚令可作適度調整，大型活動固然仍有不確定的風險，但如限聚令的人數可以提升至六至八人，在追蹤疫情上面仍然較易，故在公共場所的人流控制上，有適度放鬆之空間。

娛樂場所若重開 須減聚集人數

在公共場所尤其是食肆，食客之間的距離仍然以維持在1.5米以上較為合適，但基於香港很多食肆店舖都比較擠迫，人流較難控制，追蹤亦較難，故商店適宜做多一點防疫措施，除了在門口有職員檢測體溫及提供酒精予顧客消毒以外，食客之間有適當的間隔，較頻密的消毒桌椅及洗手間等，減少搭枱的情況出現，以及在食客入座高峰期作一些人流控制，亦是一個負責任的店主可以做的事。

至於美容院、按摩院、戲院以及卡拉OK場所，至5月7日為止已關閉超過一個月，這些公眾場所要重開的話，首要條件是香港持續沒有本地傳播個案群組，而這些公共設施由於客人相聚的時間較長，故風險實在較一般食肆為高，如要有限度重開的話，房間聚集的人數應盡量減低，房間及用品要定時消毒，客人要時刻戴上口罩。

至於政府公共服務以及公共醫療服務，便應考慮盡快重開，或逐步恢復一些非緊急醫療服務如非緊急手術以及專科門診服務，因為已經累積相當多病人在等候，如不盡快恢復服務，恐怕令他們的病情有所延誤而錯過醫治良機。

內地回港人士 仍須健康申報

至於莘莘學子，由於中學的文憑考試已經展開，大學及中學其他班級亦應逐步復課，小學也可考慮盡早復課，但學生應在課室內時刻戴口罩，有發燒及上呼吸道徵狀的學生不要上課，課室座位應相隔較遠距離，小息、午飯及運動堂期間應減少交談及群聚，以及時刻保持個人衞生﹔而幼稚園及特殊學校，由於學生大多衞生常識不足，造成交叉感染的風險亦較中小學生為高，故可考慮停課至下學年。

有關重開對外關口，據香港大學微生物學系講座教授袁國勇所指，香港能否重開連接內地的口岸，至少要有14天至28天沒有源頭不明的本地確診個案，即使重開口岸，亦應確保由內地回港的人士，於入境前七天和入境時接受病毒測試而呈陰性反應，以及要繼續進行健康申報。

因應各國疫情 放寬紅色旅警

從海外回港的人士，由於現時疫情仍然嚴峻，故仍需繼續以現有的檢疫措施作強制14天隔離。而紅色旅遊警示亦應隨着海外不同國家的疫情有所減退而慢慢放寬。

香港在這段時間仍會有一些海外輸入以及本地個案群組偶爾發生，但如果我們齊心協力保持衞生，全民戴口罩及做好社交隔離，而政府亦繼續把好關，將病源追蹤及個案隔離做好，我們一定能維持成為全球抗疫典範的表表者。

（文章只代表個人立場）

▲ 現在大部分入境香港旅客均要強制隔離，海外經機場來港人士更必須接受病毒測試，而在強制隔離令14天後亦要作另一次的病毒測試。（資料圖片）