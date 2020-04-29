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中國「新一攬子」 新老基建搭配

評．析．天下版 2020/04/29

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人大政協兩會會期即將拍定，長時間推遲會期，反為判定經濟大勢和定出穩保政策，提供了更多討論空間。也因此，預定將端出的「新一攬子政策」，就有可能採納更多的意見，比如「新基建」和「老基建」的搭配上馬。

「新一

...

撰文 : 朗然

欄名 : 國情知聞

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