中國「新一攬子」 新老基建搭配 評．析．天下版 2020/04/29 分享： 人大政協兩會會期即將拍定，長時間推遲會期，反為判定經濟大勢和定出穩保政策，提供了更多討論空間。也因此，預定將端出的「新一攬子政策」，就有可能採納更多的意見，比如「新基建」和「老基建」的搭配上馬。 「新一 ... 撰文 : 朗然 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 更多 國情知聞 - 新「六保」之策落腳「保基層」 2020/04/28 新「六保」之策落腳「保基層」 國情知聞 - 地方兩會先探路 3大事等不得 2020/04/27 地方兩會先探路 3大事等不得 國情知聞 - 買樓「飲茶」收百萬 央行嚴查「經營貸」 2020/04/25 買樓「飲茶」收百萬 央行嚴查「經營貸」 國情知聞 - 「戰疫增長模式」 今年GDP增3%？ 2020/04/24 「戰疫增長模式」 今年GDP增3%？ 國情知聞 - 兩會核心議題 兩大基調重大改變 2020/04/23 兩會核心議題 兩大基調重大改變 疫情 新冠肺炎 中國 經濟 金融 就業 5G 交通 人工智能 基建 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入