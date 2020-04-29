禁令順勢收放 審慎樂觀迎復業良機

本港新冠肺炎疫情連續3天零確診，更是剛過去9天中有5天是零感染，公務員又將於下周一復工，為企業及員工復業帶來曙光。港府宜根據疫情緩和的實際情況，審慎而適度放寬防疫措施，準備多方推動消費政策，讓企業欣喜地復業，多做生意，恢復經濟活力。

長假另一考驗 外出做足防疫

特首林鄭月娥昨宣布下周一起分階段恢復政府服務，首階段絕大部分公務員恢復正常上班，市民在不違群組聚集下，室外運動場、圖書館等將會重開；至於第二階段，即全面開放正常服務則容後公布。她強調，疫情反覆，不能一下子解除當前的限聚令和停業令，只能逐步放寬，直至出現有效疫苗才可舒一口氣。

外國在疫情稍為回落，已急不及待制定復工復業大計，反觀林鄭至今對復業仍未提出任何準則、時間表或路綫圖，態度審慎，相信是與明天起的佛誕、5.1長假有關，擔心此時放寬限制，可能令疫情反彈。

港人為了抗疫，嚴守社交隔離措施，減少外出群聚逾3個月，生活大受影響，不少人眼見疫情緩和，都按捺不住外出郊遊、消費，復活節是最佳例子。復活節過後15天，疫情不但沒反彈，反而有5天零確診，相信令市民樂於在周四長假外出消費，未來幾天將是對疫情的另一次考驗。

只要大家在長假注意個人衞生，挺過5月3日，即社區連續14天都沒新確診個案，相信可望增加當局分階段放寬限制的信心。港大感染及傳染病中心總監何栢良也認為，在疫情暫緩下，防疫措施可以「加快減慢」為原則，例如4人限聚令可增加人數上限，進入遊戲機中心的市民只要戴口罩，亦可逐步復業。

研寬限聚人數 業界及早推優惠

放寬限聚令對食肆尤為重要，因受制新規定，每枱只能招待4人，而每枱須保持1.5米距離，令生意大減8成。例如食肆有10張八人枱，新規定下地食肆只有5張枱可招呼客人，結果本來可坐40人，卻只能做20人生意。假如將限制放寬至6人，便可做30人生意，收入可增一半。

港府除了盯緊疫情，還須增加透明度。林鄭透露，港府對從內地和外地入境人士實施強制檢疫以來，分別發出97,700張和65,000張檢疫令，前者沒人確診，後者431人確診。港府若能多公開相關資訊，讓市民明白到疫情源頭，有助凝聚未來解除對某地入境限制的共識，加快社會復常進度。

一如我們多次強調，港府必須盡快制定復業停業準則，讓企業可掌握復業關鍵時機，毋須望天打卦，亦明白在甚麼情況下需停業。防疫措施可收可放，令業界時刻做好靈活經營的心理準備，亦可及早設計推行各種因應不同情況的推廣及優惠計劃，好好利用合適空間打拼，而不會因突然停業而埋怨當局政策反覆。

大家也要為復業締造良機，致力在周日前做到社區14天零確診，並朝着28天零確診目標努力，但箇中當然有暗湧，尤其當滯留在印度和巴基斯坦逾5,000港人回港後可能令疫情反彈，大家一方面以樂觀心情迎接生活及經濟活動逐步復常，另一方面則要審慎保持警惕，時刻做好防疫措施。

責任編輯：黃鑠安