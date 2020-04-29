很多人說「創業難，守業更難」。的確，創業已經是九死一生的狀況，但要做到持續經營，成為百年企業，更可能是萬中無一。守業的艱難，在於市場千變萬化，以往的成功，未必是將來的保證，而且市場會出現預計不到的狀況，例如去年的社會運動和今年的新冠肺炎，適應不到的話，便無法守下去。

我以前傾向認為創業和守業是兩類人，但經過過去一年所發生的事情，我最近有點改觀，我不但認為守業和創業可以是同一類人，甚至認為最好的守業就是不斷的創業。創業是在市場夾縫中找到生存的道路，在這個過程中，需要快速應變，需要創新，這種特質在守業時同等重要。

市場環境千變萬化，企業在任何成長階段也要懂得執生和創新，在這段抗疫期間，也逼出很多企業的創新能力，在增加社交距離的環境下，仍然有生意可做。如果守業等於一成不變的話，最後也只得死路一條，企業還是會倒下。

踢足球的時候，我們常說「進攻是最佳的防守」，還有「久守必失」的說法。經營企業也一樣，不斷創業就是最佳的守業方式。創業往往有革命和創新因子，當創業者滿足現狀的時候，便是最危險的時候。守業者要勇於革自己的命，不斷創新，挑戰自我，才能好好地生存下去。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》