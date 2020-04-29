【營商策略】香港寬頻企業方案擴大「資源互換」計劃 與客戶創多贏局面

「以物易物」的營商方式在資訊發達的21世紀似乎是匪夷所思，但因應疫情對環球經濟以至投資市場的衝擊持續，不少企業經營者均傾向增持現金，改以其他方式包括以物易物，獲得所需的資源。配合這種趨勢，有電訊及科技方案供應商就推出資源互換計劃，以互惠互利方式，助企業減低成本增加生意。到底這返璞歸真的做法能為企業帶來哪些優勢？

香港寬頻企業方案早前便宣布歡迎不同行業的企業，透過資源互換方式，以自身的貨品或服務交換該集團的電訊及科技方案，冀藉此助本港企業應對目前艱難的營商環境，並實現與客戶達至雙贏及長期發展的目標。

龐大客戶網絡與領先ICT方案 實現資源互換

據了解，該集團推出的「資源互換」（Barter & Bundle）計劃已推出一段時間，過去主要是讓商戶以自身的產品及服務抵銷香港寬頻電訊及科技方案的部分服務費用；惟因應目前疫情影響着各行各業，因此該集團將有關計劃的受惠對象擴展至其廣大商業及住宅客戶群——即約全港一半企業，包括大型企業和中小企，以及逾3成的住宅客戶，共享集團交換所得的產品及服務。

「我們（香港寬頻）作為本港領先的綜合電訊及科技方案供應商，一直視廣大客戶為長期合作夥伴。所以當客戶在業務營運上遇到困難，我們會積極嘗試為他們提供合適的解決方案，包括善用自身的資源滿足客戶的需要，做到互惠互利。這種想法一直植根於集團的企業文化。」香港寬頻持股管理人及助理總監 - 市務（企業方案）李潤龍表示，由於集團的客戶涵蓋本港半數企業及三分一的家庭，故憑藉集團龐大的客戶網絡，加上全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案，能有效過靈活富彈性及透明度的「資源互換」計劃，助客戶減少營運成本，創造商機，從而實現雙贏甚至多贏。

▲ 香港寬頻企業方案擴大「資源互換」計劃的受惠對象，目的旨在透過這種靈活富彈性及透明度的營運方式，助客戶減少營運成本，創造商機。

長期夥伴互惠互贏 實現可持續發展

目前，香港寬頻企業方案的「資源互換」計劃提供一站式的電訊及科技方案作資源互換，當中包括數據連接、話音通訊、雲端及遙距辦公室方案、物聯網、數碼方案、業務延續、資訊保安及更多其他服務。「當然還有我們商業客戶提供的產品和服務。」

李潤龍透露，早前有個別商業客戶便以自家推出的體溫監測系統，換取所需的支援服務。「我們推出並擴展『資源互換』計劃，目的並非為從中獲利，而是期望透過集團廣大的客戶網絡，為我們的客戶和業務夥伴創造互惠互贏的長遠效益，所以計劃沒有合作商戶數目的限制，亦不限互換產品或服務的種類。」

他補充指，目前參與相關計劃的客戶涵蓋不同規模的企業，包括經營快餐店、零售連鎖店、酒店、會議中心，以及其他提供服務的企業，並期望未來能獲更多現有客戶及非客戶的支持和參與，從而增加用作交換的產品和服務的種類，令更多商業客戶以至住宅客戶受惠。

▲ 目前參與「資源互換」計劃的客戶涵蓋不同規模的企業。

（特約）

