美麗性感定義各家各法，有的喜愛豐乳肥臀，也有喜歡骨瘦如籤，但鍾愛頸長如鹿的，便只有泰國北部山區Kayan少數民族。

小女孩五歲便開始戴上頸綫圈（Neck Coil），隨着年紀長大，綫圈高度亦增加，它跟她形影不離，惟按年月增長而更換，十數年後，頸長如鹿的效果便顯現。問題是，頸綫圈如何把頸骨拉長？如能有效拉長頸骨，又是否增高妙法？

其實，Kayan女孩個子很小，頸長但身不高，若然把她們的頸椎（Cervical Spine）X光跟普通人比較，便很容易見到全無分別。人類有七節頸椎，長頸鹿也只有七節，但每節長達十吋（故此牠們頸長足六呎），人類頸椎普遍不過一吋，長頸Kayan少女也無異。何解？

長頸只是假象，金屬綫圈未能把頸骨拉長，卻能把鎖骨（Clavicle）和第一、二條肋骨向下推，以致視覺上首幾節胸椎，也成為頸的一部分。頸長是假的，頸幼卻是真的，綫圈直徑規範頸部肌肉生長，因而令肌肉萎縮，若把綫圈長期拿掉，沉重的頭顱會給她們造成壓力而感到不舒服。另外，鎖骨向下推移，也會阻礙她們高舉雙手能力。美麗總是有代價的，這點在繁榮社會跟山區民族沒有兩樣。

自古至今，人類都容許假象成為文化的一部分，看似長頸實在頸不長，那麼，看似民主的，又是否真民主？

▲ 鍾愛頸長如鹿的，便只有泰國北部山區Kayan少數民族。（作者提供）