「在不尋常的時代，我們每個人如何在自己的崗位為社會多出一分力呢？」身邊朋友有不同行業，但都有這份心意。我深信，只要真心想為大眾做一點事，機會處處皆是。好事亦毋須一定要大規模或大龍鳳，當社會每個人都肯每天想想如何為不相識的另一個人做點美事的時候，可以想像，那種正面共振的威力可以有幾大。

我們經常聽到要seize the moment（抓緊時機），這句話不應僅為自己抓緊時機，也可以是提醒我們要抓緊時機主動為他人做點美事。像我有位朋友，是影后御用星級髮型師，普通人找他理髮，熟客價都幾近四位數字，但經他巧手「摸過」後，又確實零舍省鏡，難怪某影后即使到外地領獎，也必要他隨行。

話說某日，有顧客問髮型師可否去老人院替她媽媽剪髮，因受疫情影響，老人家頭髮久未修剪。外勤服務，去到他的級數，叫價兩倍都有人願付，但人靚心更靚的友人二話不說，提議不如為老人院的所有老友記提供一次免費剪髮服務，眾公公婆婆經他鬼斧神工一番後，位位像影帝影后般艷光四射，面上展露燦爛笑容。我隔着相片也感受到，髮型師友人當天帶給公公婆婆的，絕不僅僅是免費剪髮服務而已，更重要的，是平凡日子裏的一點暖在心頭。

然而，是否我這位髮型師友人才能seize the moment？我深信，這些moment在我們每一個人的生活當中都有。當下社會，尤其是基層朋友，皆不好過。有時，作鹽作光，照遍大地或潤澤萬民的層次，固然是大美事，但我總覺得，其實做一粒糖，為他人於日常中帶來一點甜、一點回甘，也非常不錯呀！簡單如在街上給清潔工人或推車婆婆輕輕遞上幾個口罩，可能已為對方百上加斤的沉重日子裏，帶來小小美事一則。若我們有心，必能主動一點在自己的日常和範疇裏，seize the moment多行一步。

但願我們都可成為一粒糖。