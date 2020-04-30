中央出手4底因 未來政局3變數

美國國務卿蓬佩奧指中國「借疫情削弱香港自治」，雖然是一貫的「美式抹黑」，卻也反映了近期香港政壇特別是中央治港上的重大變化，已受到美國及西方的關注。事件性質及發展趨勢為何，值得探討。

中央港府積極行動 明顯風向變

近期中央及港府在香港積極行動，尤為矚目者是兩類事件：

（一）抓人。繼2月底以8.31事件為由拘捕黎智英後，4月又以「反修例」活動為由，拘捕了黎及其他多人，包括新、老反對派重量級人物如李柱銘等。

（二）港澳辦及中聯辦點名批評郭榮鏗在立法會妨礙施政、違反議員宣誓內容，要求給予懲處。

上述事件在香港回歸後可謂史無前例，反映了中央治港政策更為強硬、積極主動及更具進攻性。這是否表示治港新一頁的掀開，並把香港政治生態推向新舊交替的轉折點尚待觀察，但明顯者是風向已變。

擒賊先擒王 打狗給主人看

從更具體的策略層次看，抓人是「擒賊先擒王」、「棒打領頭羊」的做法，也是「打狗給主人看」。這是對反對派及其背後外國勢力的嚴重警告：不要以為後台硬，便有「免死金牌」，中央要動你便動，未動乃時辰未到。

黎李等與美國關係非比尋常，如黎訪美時更曾由副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及前國安顧問保頓分別接見，故被內地視為美國在港「頭號代理人」，負責策劃亂港反中行動。因此抓人也顯示中央不怕讓事件上升至外交層面，和就香港問題與西方，尤其美國「撕破臉」。特別是中央必定知道美國可能以新出爐的「香港人權法」反擊，民主黨的眾院議長佩洛西已要求政府以此應對中國在港行為。

糾正過往偏差 綏靖政策終結

這便令香港捲入大選年的美國黨爭中，風險更高。特朗普夾在其中：如不使出「人權法」則可被民主黨視為對華軟弱，但若使出，便要準備與中國硬碰，無論走哪條路，都可能對選情不利。

兩辦批郭則凸顯了中央治港思維的轉變，反映了要更強力及高調地行使《基本法》所賦予的治港權力。對中央來說這不表示「一國兩制」、香港高度自治和依《基本法》辦事等基本路綫會改變，而只是糾正了過往中央治權缺位所造成的偏差，讓反對派可乘虛而入反中亂港。或許這也表示中央已忍無可忍，和回歸20年來的「綏靖政策」將走向終結。

中央選擇在近期行動也是由眾多客觀因素造成的，可說是到了不得不出手之時：

治港班子重組完成 防台獨互動

（一）動亂不止。自去年中至今，反修例活動持續不斷，未能達到平亂止暴目標。隨夏季到來疫情暫緩，而秋季立會選舉在望，反對派必將大張旗鼓再戰江湖，故中央要及時出手，以起阻嚇之效。去年港澳辦已定性反修例活動為「奪權鬥爭」，故中央出手乃早晚之事。

（二）中央治港班子重組完成。動亂令中央認為原有治港班子無論在人選及體制上均有不足，故着手重組，年初更換中聯辦主任便首次顯露這項工作（見本欄2月1日文「中聯辦易帥．「雙重素人」須解3問題）。其後又把港澳辦升級，由副國級的夏寶龍為主任，並統一了港澳辦、中聯辦的兩辦治港體系，使其分工、協調機制更為明確有效。新架構新班子組成自然是推行新政之時。

（三）台灣因素。5月蔡英文第二任上台後，在美國插手日深下，台海局勢更險，中央有必要採取更強硬的手段促統，故先要掌控香港局面，以防台獨港獨互動。

（四）國際形勢急變。中美在一系列議題上鬥爭日烈，在疫情爆發後美國又借疫反華，但中美實力對比變化更有利於中國。在這情形下，中國既不得不奮起對抗美國挑釁，又需掌握有利時機。

港成惡鬥平台 反對派往哪走

目前只是香港政局新頁伊始，今後如何發展變數很多，主要看三方面：

（一）香港反對派會否在壓力下加強抗爭，甚至走向武力對抗及恐怖主義活動。

（二）美國在疫情及特朗普選情的雙重影響下，如何看待香港事態，特別是會否祭出「人權法」。

（三）中央還會有甚麼行動。抓人控以煽動暴亂及非法集會等只是輕罪。

中央給黎、李等，還定了叛國亂港等更重罪，且視之為勾結外敵的漢奸，又會否追究這些罪行？港府抓人按非政治化刑事方式辦理，但中央會否止步於此？批郭只是彰顯管治權首步，還有否其他部署？

無論如何，2020年的香港將成為奪權及中美的惡鬥平台，正走向政爭及疫情雙重「攬炒」。

（作者為資深國際政經戰略評論員，長期研究中外國際關係。）

▲ 中央出手反映了其治港政策更為強硬、積極主動及更具進攻性，明顯是風向已變。圖為香港中聯辦。（資料圖片）