增單車友善設施 助港建綠色城市

新冠肺炎疫情下，各地掀起單車熱潮，共享單車亦再次受人重視。本港疫情下亦多了人踏單車，惟政府需要加快提供配套措施，才可維持此趨勢。

共享單車服務 疫境翻身

據《紐約時報》報道，美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）上月鼓勵民眾步行或踏單車上班以避開公共運輸人流，令當地共享單車計劃Citi Bike需求大增，該月首11日的使用次數達517,768，遠高於去年同期的310,132次。芝加哥共享單車計劃Divvy上月首11天的使用量，亦比去年同期翻倍至82,112次。

共享單車近期在中國內地亦有起色，消息指美團本月已下單訂購逾百萬輛共享單車，可能涉及數十億元人民幣；《路透社》早前亦報道指，網約車平台滴滴旗下的「青桔單車」籌資10億美元。

印度共享單車初企Bounce表示，共享單車服務在疫下需求大增，因踏單車比共享汽車感染機率較低，認為此類需求在社交隔離解禁後仍會持續，因此類公司計劃推出更長租用期、及降低費用。

本港共享單車在疫情下一樣有起色，共享單車網絡「LocoBike樂區踩」，在2至3月份期間錄得超過150萬次旅程，次數比前一個月增長逾125%，用戶人數一個月內增逾3萬人。該網絡更與餐廳合作，讓市民透過其官方App落單、自取外賣。

然而，這股熱潮在疫潮過後或難繼續維持，因為共享單車過去在本港一直有水土不服的問題，源於本港欠缺單車友善措施例，如公共及私人單車停泊設施。

據立法會資料顯示，本港2017年1月1日至2018年6月30日期間共清理了18,948輛違例停泊單車，當中約2,051輛屬於無樁式共享單車。

前運房局局長張炳良在2017年已表示，港府致力推動「綠色出行」，明確把單車定位為短途代步交通工具，考慮在新市鎮和新發展區引入單車徑網絡，並在全港多處增加約7,000個單車泊位，更會研究推出新式單車泊架，善用有限空間泊更多單車。

星借鑑日本 推地方單車停車場

地面空間有限，地下空間亦有發掘餘地，例如新加坡早年借鑑日本，在2018年啟用地下單車停車場。當地更已推出Walk Cycle Ride理念，即單車作為代步工具與行人路及公共運輸系統連繫，為民眾帶來更多便利。

踏單車有多種好處，共享單車在不少地區亦行之有道，本港若要變得更單車友善，則相關政策需加快研究及試驗。

▲ 新冠肺炎疫情下，美國及歐洲有更多人踏單車保持健身、及避開公共交通運輸人流。（法新社資料圖片）