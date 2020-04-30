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總統引國防生產法 美企特事特辦

國際版 2020/04/30

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美國抗疫期間，總統特朗普多次動用《國防生產法》（Defense Production Act），要求企業特事特辦，包括增產口罩、呼吸機、採集棒等，以便美國能夠更有效對抗疫情。

美國國會1950年9月通過

...

欄名 : 知識庫

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