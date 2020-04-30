總統引國防生產法 美企特事特辦 國際版 2020/04/30 分享： 美國抗疫期間，總統特朗普多次動用《國防生產法》（Defense Production Act），要求企業特事特辦，包括增產口罩、呼吸機、採集棒等，以便美國能夠更有效對抗疫情。 美國國會1950年9月通過 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美近6萬人染疫亡超越戰 肉廠紛關閉釀糧食危機 今日 美近6萬人染疫亡超越戰 肉廠紛關閉釀糧食危機 西班牙下周起 分4階段復市 今日 西班牙下周起 分4階段復市 五一迎18萬遊客 濟州嚴格防疫 今日 五一迎18萬遊客 濟州嚴格防疫 最新專欄文章 更多 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 2020/04/29 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 美制定復工時間表 有何準則？ 2020/04/28 美制定復工時間表 有何準則？ 紐約州感染人數 為確診10倍？ 2020/04/25 紐約州感染人數 為確診10倍？ 亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐 2020/04/24 亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐 疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？ 2020/04/23 疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？ 疫情 美國 特朗普 口罩 國防 美國國會 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入