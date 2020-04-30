疫後經濟臨困境 速振本土消費救急

本港連續4天零確診，疫情緩和，但港府昨大幅下調今年GDP增長預測，反映經濟形勢非常嚴峻。當局應盡快設法刺激市民消費來谷經濟，例如舉辦全城消費抽獎活動，認真考慮發放消費券等；而商界亦須推自救措施，方能緩減經濟下滑。

內地推消費券 乘數效應逾10倍

財政司司長陳茂波昨天表示，疫情對經濟衝擊遠超預期，預告下周一公布的首季GDP預估數據將大幅倒退，比金融海嘯時更差，並將全年經濟增長預測由原先負1.5%至正0.5%，下調至負4%至負7%。

疫情趨緩，經濟卻急速下滑，如何提振經濟遂成當前急務。歐美疫情依然嚴重，民眾外遊意慾低，故本港難以像過往般靠旅遊來帶動本地零售消費，惟有着眼催谷本地消費。

港府向全民派1萬元，市民最快7月才到手，但理大調查顯示，15%人會將錢儲起，60%人會用來購買一般生活用品。假如市民收到錢後不願消費，經濟更難有起色，故當局須想方設法鼓勵市民盡量消費配合，增加乘數效應。

港府可參考當年沙士後，舉行購物大抽獎，用豐富獎品作誘因吸引消費，此外亦可與旅發局合作，因應疫情實際情況，當撤銷限聚令後，趁機舉辦一些活動，釋放積壓已久的購買力，提升消費動力。

港府亦須認真考慮發行消費券。內地逾40個城市在疫情緩和下紛推消費券，並分成餐飲、旅遊、文化娛樂類別，務求雨露均霑，令各行業都受惠，成效不錯。以杭州為例，發行16.8億元人民幣消費券，截至4月16日兌付3.2億元，卻帶動消費34.2億元，乘數效應達10.7倍。澳門首輪每人3,000元電子消費卡明天才可使用，但當局為刺激經濟，已急不及待地加碼至8,000元。

企業度蹺自救 增優惠貼心服務

港府在應對疫情衝擊，破天荒代僱主為每名員工支薪最多9,000元，對發行消費券更應抱開放態度，切勿墨守成規。假如發行消費券的行政費用高昂，可考慮由商界去做，而發行額度可按過去營業額設定，並設有上限，額度可申請稅務寬減。

商界方面，也不能單靠政府出招，自身亦須出招，釋放市民購買力，除了減價促銷外，亦可增加優惠，如買滿某金額可額外提供折扣優惠，並且加強網上銷售，務求令實體店和網購生意增加。珠寶首飾和奢侈用品專門店可加強VIP服務，讓客人預約某時段到指定店舖，安心地專享私人購物空間，並透過貼心服務讓客人開心而盡情地消費。

在研發出疫苗前，疫情料將斷斷續續發生，港府千萬不能像處理復業般歎慢板，須盡快擬定刺激經濟方案，並要靈活運用，當疫情受控時即適時催谷消費，並做足審慎防疫措施，才能令經濟走出低谷。

責任編輯：陳靜芬