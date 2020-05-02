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留家防疫人人變廚神 上YouTube跟世界星級大廚學藝

副刊版 2020/05/02

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疫情持續，不少人都被迫留家鑽研烹飪，人人手拿電話跟着網上五花八門的煮食達人學廚藝，不如直接上YouTube跟國際星級名廚拜師學藝吧！以下為大家精選幾位廚神的料理YouTube頻道，Keep起自家收藏啦

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欄名 : 防疫訊

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