延遲推盤 準買家可做足功課 置業家居 2020/05/02 分享： 【新盤拆局】新盤市場往往是本地樓市的重要指標之一，然而發展商旗下全新盤受疫情及政府防疫措施影響，而延遲推售，反而為準買家製造機會！ 近年，發展商推售新盤時往往縮短前期軟銷工作，先公布樓書，然後短時間內開 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 今日 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 今日 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 今日 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 最新專欄文章 更多 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 今日 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 今日 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 今日 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入