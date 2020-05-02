延遲推盤 準買家可做足功課

【新盤拆局】新盤市場往往是本地樓市的重要指標之一，然而發展商旗下全新盤受疫情及政府防疫措施影響，而延遲推售，反而為準買家製造機會！

近年，發展商推售新盤時往往縮短前期軟銷工作，先公布樓書，然後短時間內開

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