將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚

【6個焦點新盤】長實與港鐵合作SEA TO SKY（日出康城第VIII期），早於今年1月已獲批預售樓花同意書，部署5月推售。項目地盤外早前已掛上項目名稱，長實地產投資董事郭子威指，項目前期籌備工作將近

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