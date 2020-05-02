將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 置業家居 2020/05/02 分享： 【6個焦點新盤】長實與港鐵合作SEA TO SKY（日出康城第VIII期），早於今年1月已獲批預售樓花同意書，部署5月推售。項目地盤外早前已掛上項目名稱，長實地產投資董事郭子威指，項目前期籌備工作將近 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 延遲推盤 準買家可做足功課 今日 延遲推盤 準買家可做足功課 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 今日 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 今日 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 最新專欄文章 更多 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 今日 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 今日 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 今日 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入