屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 置業家居 2020/05/02 分享： 【6個焦點新盤】由永泰地產發展的OMA by the Sea，共提供517伙，面積297至1,614平方呎，特寬單位設計，比鄰同系項目The Carmel，位於大欖段166號，臨近黃金海岸一帶海岸線。 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 延遲推盤 準買家可做足功課 今日 延遲推盤 準買家可做足功課 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 今日 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 今日 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 最新專欄文章 更多 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 今日 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 今日 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 今日 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入