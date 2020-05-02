天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶

【6個焦點新盤】新地旗下天水圍項目Wetland Seasons Park第2期，原定承接1期旺勢緊接推出，惟遇上肺炎疫情打亂發展商「月月有樓賣」的部署，項目已獲批預售樓花同意書，近日亦開始於交通工具

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