沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 置業家居 2020/05/02 分享： 【6個焦點新盤】新世界旗下大圍站上蓋項目，單位總數約3,090伙，共分為3期發展。項目第1期涉及2座住宅大樓，提供783伙，單位間隔由1房至4房戶。目前正待批預售樓花同意書，位於荃灣愉景新城的展銷廳亦 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 延遲推盤 準買家可做足功課 今日 延遲推盤 準買家可做足功課 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 今日 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 今日 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 最新專欄文章 更多 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 今日 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 今日 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 今日 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入