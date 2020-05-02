沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場

【6個焦點新盤】新世界旗下大圍站上蓋項目，單位總數約3,090伙，共分為3期發展。項目第1期涉及2座住宅大樓，提供783伙，單位間隔由1房至4房戶。目前正待批預售樓花同意書，位於荃灣愉景新城的展銷廳亦

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