長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 置業家居 2020/05/02 分享： 【6個焦點新盤】萬科置業（香港）旗下長沙灣新盤正式命名為The Campton。項目合共提供467個住宅單位，標準單位戶型涵蓋開放式至3房，並設有特色戶，滿足不同類型客戶需求。 發展商指，The ... 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 延遲推盤 準買家可做足功課 今日 延遲推盤 準買家可做足功課 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 今日 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 今日 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 最新專欄文章 更多 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 今日 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 今日 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 今日 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 今日 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入