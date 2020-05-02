茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客

【6個焦點新盤】茶果嶺茜發道項目由會德豐地產發展，分期數發展，第1期提供413伙，戶型介乎1房至4房，並以2、3房作主打。由於藍田一帶已多年未有全新項目推出，項目鄰近麗港城及港鐵藍田站，因此預期除了上

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