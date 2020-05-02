疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 置業家居 2020/05/02 分享： 在限聚令的影響下，4月份近乎沒有全新盤開售，各大發展商集中火力銷售餘貨。近期疫情稍為放緩，發展商已經蠢蠢欲動準備推盤，有興趣的買家可以在入市前做定功課﹗ 疫情影響發展商推盤步伐，根據本刊統計，今年只有 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 延遲推盤 準買家可做足功課 今日 延遲推盤 準買家可做足功課 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 今日 將軍澳SEA TO SKY 主打2房至4房 最快本月登揚 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 今日 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 今日 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 最新專欄文章 更多 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 今日 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 今日 長沙灣The Campton 鄰近港鐵站 提供467伙 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 今日 沙田大圍站項目1期 擁鐵路優勢 備大型商場 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 今日 天水圍Wetland Seasons Park第2期 主打中小型戶 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 今日 屯門OMA by the Sea 特寬設計 標準戶2房最大828呎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入