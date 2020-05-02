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疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數

置業家居 2020/05/02

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在限聚令的影響下，4月份近乎沒有全新盤開售，各大發展商集中火力銷售餘貨。近期疫情稍為放緩，發展商已經蠢蠢欲動準備推盤，有興趣的買家可以在入市前做定功課﹗

疫情影響發展商推盤步伐，根據本刊統計，今年只有

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欄名 : 封面故事

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