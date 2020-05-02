油價暴瀉啟示 樓市跌幅有限

執筆一刻，差餉物業估價署剛公布最新私人住宅樓價指數，令人意外是3月份的整體樓價指數，竟然逆市上升0.4%，扭轉過去樓價調整的頹勢，按3月份數價指數來看，即使受去年下半年社會事件以至今年新冠肺炎疫症影響，樓價較去年5月高位亦僅僅輕微回落5.4%。但美國紐約期油上月卻出現史無前例的暴跌，每桶期油竟然收報「難以想像」的負37.63美元，成為有史以來出現負數收市，雖然疫症蔓延往往為市場帶來恐慌性情緒，但對油價及樓市卻有着截然不同的反應。

衍生工具導致價格暴瀉

國際油價跌至負數，確實有點令人難以理解，換言之不單止油價跌至「唔值錢」，賣方更需要貼錢「拋售」，主因是疫症蔓延令環球經濟停頓，市場對原油需要自然大減，加上產油國的減產協議未達預期。最重要還有油庫的儲存已接近爆滿，原來美國儲油設施已幾近達至極限。

當然期油的買賣向來不單純是商品交易，紐約期油早已經是類近衍生工具的投資，因為國際油價急跌，引發不少油價ETF的基金需要斬倉，急沽5月份的期油合約，轉買6月份的期油，基金斬倉下5月份期油自然變成廢紙。新地內地中國銀行「原油寶」事件便正好說明這一切，「原油寶」是中行按原油期貨合約掛鈎的理財產品，因遇上紐約5月份期油史無前例地以負數結算，導致大批未能及時平倉的投資者慘蝕，據報整體虧損超過100億元人民幣。

私樓供應未及2003年水平

樓市同股票市場以至期貨市場的最不同的地方，就是樓市沒有衍生工具的炒賣，物業價格自然比較平穩，正如過去數月間，股市以至滙市在股疫情影響下，價格大幅波動，相反連月來整體樓價雖然處於調整期，但一直維持有序整固，跌幅相對有限。

當然物業價格變化，主要仍然建基於供求關係的轉變，目前樓市的整固同樣是基於供求變化，受疫情衝擊下本地失業率大幅攀升，最新公布1至3月份的全港失業率已升至4.2%的9年新高，個別行業的失業率更高達6.8%至8.5%，失業率增加市場對住屋需求自然減少，同時間政府亦預期今年新樓落成量將升至20,850伙，較去年落成量大幅增加53%。

市場住屋需求減少，而今年新樓落成又顯著增加，整體樓價亦難免進入調整期，不過比對於2003年的跌市，目前的情況質當年仍有一段距離，2003年全港失業高達8.5%，可見當時住屋需求遠低於目前的水平，同時間受八萬五建屋目標推動下，當時正值全港建屋的高峰期，2002年的私樓落成量達34,040伙，2003年的落成量亦達26,400伙，當年私樓供應亦遠遠高於現水平，從此來看，目前樓市調整幅度自然遠遠不及當年。

promotion@hk.qfang.com

▲ 受疫情影響，本港失業率升至9年新高，惟仍不乏用家入市，3月份樓價逆市上升0.4%。（資料圖片）